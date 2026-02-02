Javier Castillo, tras la muerte de su madre: "Soy incapaz de comprender por qué"

Claudia Barraso 02 FEB 2026 - 20:30h.

Javier Castillo ha publicado en su cuenta de Instagram una emotiva despedida a su madre tras su fallecimiento: "Soy incapaz de comprender por qué"

Javier Castillo, uno de los escritores españoles más reconocidos en el país, ha comunicado a través de redes sociales que su madre ha fallecido. Hace tan solo tres meses que aparecieron juntos en la presentación de su última novela ‘El susurro del fuego’, donde el joven se emocionó al hablar de la estrella relación que tenía con ella. A través de un post publicado en Instagram, ha querido dedicar unas últimas y emotivas palabras a su madre.

En su perfil, también ha subido dos historias. Una con un corazón roto y otra del vídeo donde sale hablando de su madre y se le ve visiblemente emocionado al decir todo lo que ella significa para él. Esto se produjo mucho antes de conocer su fallecimiento.

En esa publicación, también compartió con todos sus seguidores sus sentimientos y lo que ha provocado en él su fallecimiento. “Y aquí acaba todo. Sin tiempo para hacer todas esas cosas que dejabas para más adelante, cuando estuvieses algo mejor. Y te marchas del mismo modo en que te conocí: mirándonos a los ojos, con mis llantos ahogados, aunque no me acuerde de aquella vez”.

“No es justo. Os juro que no lo es. Por más que lo intento soy incapaz de comprender por qué. Tan cerca de él, con tan poco tiempo de asimilar el golpe. Mi mayor fan, mi incrédula lectora, la persona que me metió el miedo a estar cuerdo, la que me hizo leer de niño, la que me convirtió en escritor sin saber que lo hacía”.

Una gran influencia y apoyo en su carrera

Además, ha explicado cómo influyó su madre en su carrera. “Estaba orgullosa, lo sé, me lo dijo cientos de veces. Creyó en mí cuando nunca fue capaz de creer en ella”.

“Cuando era niño fui incapaz de verlo y ayudarla, y ya de mayor era tarde. Adiós, mamá. Al fin respiras aire limpio. Al fin sólo escucharás tu propia voz. No dejes de leerme, allá donde estés. Aún me quedan muchos libros por escribir”. Con estas palabras se despedía de su madre, afirmando que no tuvo el tiempo suficiente para asimilar esta situación.