Este lunes, 2 de febrero, se ha abierto la capilla ardiente en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia para despedir a Esteso

Las causas de la muerte de Fernando Esteso y su delicado estado de salud en los últimos meses

El mundo del espectáculo español se ha paralizado este pasado fin de semana con la noticia del fallecimiento de Fernando Esteso, uno de los cómicos más queridos del país.

Esteso murió la madrugada del pasado 1 de febrero a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde se encontraba ingresado desde hacía varios días por problemas respiratorios. Este lunes, ha tenido lugar el último adiós a un icono del cine popular español.

A las 11:00 horas se ha abierto la capilla ardiente en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia, junto al cementerio general de la ciudad, donde familiares, amigos, compañeros y admiradores han podido velar al actor durante toda la jornada.

Desde primera hora de la mañana se han desplazado hasta el lugar numerosos allegados y compañeros de profesión para rendir homenaje al artista para, después, trasladar sus restos a Zaragoza, su lugar de origen, donde se celebrará el sepelio en la más estricta intimidad, de acuerdo a la voluntad familiar.

Las palabras de su hijo, Fernando Esteso Jr.

Entre las rostros conocidos en el tanatorio ha estado Fernando Esteso Jr., su hijo, que ha vivido con gran emoción estos momentos. Aunque en general la familia ha optado por mantener la intimidad, él ha querido estar presente para recibir y agradecer las muestras de cariño de quienes se han acercado al funeral.

"Momentos muy duros los que estamos viviendo. Muy duros", ha desvelado, visiblemente emocionado, a los medios allí presentes, aseverando que su padre ya se encontraba con problemas de salud antes de perderla vida: "El ya estaba un poquito mal". "Se ha despedido a su manera", ha añadido, portando unas gafas de sol para cubrir su rostro.

Junto a él ha estado el equipo más estrecho de Esteso y su representante, que ha actuado como portavoz en varios momentos de la mañana. "Tenía 80 años, pero obviamente hemos perdido a un gran maestro del humor, a un gran actor, a un gran cantante, a un gran bailarín y a un señor que todo el mundo le quería", ha expresado Vicente Haro, que ha ejercido de portavoz en este doloroso trance para todos sus seres queridos, tal y como recoge Europa Press.

La ausencia de Andrés Pajares

Sin embargo, quien no se ha personado ha sido Andrés Pajares, amigo y compañero inseparable de Esteso durante décadas. A través de una publicación en sus redes sociales, Pajares señaló: "Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando, que Dios te tenga en su gloria".

Asimismo, añadió que no se encontraba "en condiciones de hablar" con los medios y que había decidido no desplazarse a Valencia para el funeral, manifestando que el motivo era porque prefiere recordar a Esteso "vivo", conservando así su imagen y sus recuerdos tal y como fueron, sin cerrarlos con un último adiós.