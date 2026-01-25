La representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2023, Sandra Valero, ha compartido en redes una emotiva despedida

La mujer ha fallecido a causa de un cáncer

La representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2023, Sandra Valero, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, Nazha Azizi, a causa de un cáncer.

La propia artista ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida donde confirmaba el fallecimiento de su madre: "Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de ahora me vas a cuidar desde arriba con la iaia. Descansa en paz, mami", compartía, junto con dos imágenes, una de ellas de la joven junto a su madre en el hospital.

Tras salir a la luz la triste noticia del fallecimiento, numerosos artistas y colegas de profesión han querido lanzar un mensaje de apoyo a la joven. Algunos de los representantes del concurso infantil de otros años también han querido darle su apoyo, como Chloe de la Rosa, del año 2024, o Gonzalo Pinillos, del pasado 2025.

El locutor de radio y presentador de televisión Tony Aguilar también ha dado el pésame tras conocer el fallecimiento: "Mi más sentido pésame a su hija Sandra".