Muere Gerardo Taracena, actor de 'Apocalypto', a los 55 años

02 FEB 2026 - 16:18h.

La Asociación de Actores de México ha comunicado la muerte del actor, que interpretó a 'Ojo Medio' en la película de Mel Gibson

Gerardo Taracena también se hizo muy conocido por su participación en la serie 'Narcos: México', 'Celda 211' o 'La reina del Sur'

El pasado 31 de enero, la Asociación de Actores de México comunicó la muerte de Gerardo Taracena a los 55 años de edad: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QDEP", dijeron desde su cuenta oficial, junto a una foto en blanco y negro del actor, sin añadir ningún dato sobre la causa del deceso.

Taracena se hizo mundialmente conocido por su participación en 'Apocalypto', la película con la que Mel Gibson debutó como director y en la que interpretó a 'Ojo Medio', uno de los despiadados guerreros que capturan a los habitantes del pueblo maya del protagonista, Garra de Jaguar. Junto a Rudy Youngblood, el actor principal, rodó una de las escenas más loadas del filme, en la que ambos indígenas se enfrentan con extrema violencia y que representa el despertar de la leyenda del Jaguar.

Uno de los actores más sólidos de su generación

Desde que se conoció la noticia de su muerte, su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes de sus fans en los que le recuerdan como uno de los mejores actores mexicanos que han existido, también aplaudido por otras producciones como 'The Mexican', junto a Brad Pitt, 'Hombre en llamas' con Denzel Washington y 'El sonido de la libertad'. En el cine mexicano, fue galardonado con el Premio Ariel en 2007 por su actuación en 'El violín', consolidando su prestigio como uno de los intérpretes más sólidos de su generación.

En televisión, destacó en series como Narcos: México, La Reina del Sur y El señor de cielos, Diablero, donde dio vida a personajes complejos y memorables. En 2025 participó en la serie 'Celda 21'1 y uno de sus últimos trabajos fue 'Cometierra', estrenada en octubre del mismo año, donde compartió créditos con Lilith Curiel y Arcelia Ramírez. El cartel de esta serie, inspirada en el realismo mágico, que él mismo publicó en su cuenta de Instagram, ha sido utilizado por sus seguidores para despedirse:

"Descansa en Paz maestro", "Se fue físicamente uno de los grandes", "Buen viaje a uno de mis actores favoritos mexicano" o "No lo puedo creer, tristísima noticia. Descansa en paz , querido Taracena", son algunos de los mensajes que le han dejado, mientras esperan a que se esclarezcan los motivos del fallecimiento. Por el momento, la prensa local mexicana ha recordado que no se le conocía ninguna enfermedad, ni se habían divulgado sobre él problemas de salud previos. Tampoco hay registro de que fuera hospitalizado en los días anteriores a su muerte, lo cual ha provocado la especulación y la incertidumbre de los internautas.