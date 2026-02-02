Celia Molina 02 FEB 2026 - 12:19h.

El 911 recibió una llamada de emergencia en la que se informaba de que la actriz fallecida tenía "dificultades para respirar"

Muere a los 71 años la actriz Catherine O'Hara, la inolvidable madre de Kevin en 'Solo en casa'

El pasado viernes 30 de enero, la revista 'People' confirmó la muerte de Catherine O'Hara, la actriz que siempre será recordada por haber interpretado a la madre de Kevin McCallister en 'Solo en Casa', a los 71 años. Aunque, en un primero momento no se informó sobre las causas principales de su fallecimiento, el 'Daily Mail' ha revelado el contenido del audio de la llamada de emergencia que se hizo desde la casa de la intérprete en Los Ángeles, donde residía.

Según este documento, la protagonista de 'Home Alone' tenía "dificultades para respirar" antes de ser trasladada al hospital. Los servicios de emergencia acudieron a la casa de O'Hara en Brentwood (California) alrededor de las 5 de la madrugada del viernes. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano y su estado era grave, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles: "A las 4:48 de la madrugada respondimos a una solicitud de asistencia médica en esa dirección y trasladamos a una mujer de aproximadamente 70 años en estado grave", dijo al Daily Mail su portavoz.

"Se solicitó asistencia médica en esa dirección"

Desgraciadamente, O'hara murió pocas horas después de su ingreso, sin que todavía hayan trascendido los detalles exactos de su muerte. Aún así, las reacciones a su fallecimiento fueron inmediatas, empezando por el emotivo mensaje que publicó Macaulay Culkin, el actor que interpretó a su hijo perdido en 'Solo en Casa'. "Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero todavía me quedaban tantas cosas por decirte... Te quiero. Te veré más tarde", dijo Culkin al conocer la noticia.

Ambos habían vuelto a verse, 33 años después del estreno de la película que le dio la fama a ese niño de ojos azules y pelo rubio cuya expresividad traspasaba la pantalla, en diciembre del 2023. Catherine quiso estar presente el día en el que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, haciendo las delicias de todos los fans de 'Solo en Casa' y 'Solo en casa 2: perdido en Nueva York', dos películas que se han convertido en una tradición navideña para muchas familias, como bien recordó la propia Catherine en el discurso que dio aquel día:

"La película es y siempre será una adorada sensación global. La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", dijo, provocando las lágrimas de su 'hijo' Kevin, que le dio profundo y aplaudido abrazo.

A falta de conocer los motivos de su deceso, la actriz explicó en 2022 que padecía una enfermedad llamada "dextrocardia con situs inversus" , una anomalía congénita rara en la que el corazón está situado en el lado derecho del tórax (dextrocardia) y el resto de los órganos torácicos y abdominales están invertidos en posición de espejo (situs inversus). Generalmente, ésta es una patología asintomática en la que los órganos funcionan con normalidad, por lo que no se sabe si está relacionada con su muerte.