Drew Barrymore cuenta el motivo por el que no tendría una relación con un hombre de 20 años: "Eso me da asco total"
La actriz Drew Barrymore ha confesado que no se ve teniendo un romance con un hombre mucho más joven que ella. Durante el tercer episodio de ‘The Drew Barrymore Show’ se abrió públicamente sobre sus preferencias en el amor. En el programa estuvo bromeando sobre sus anteriores romances.
“Me encanta salir con Psychos.com. No estoy bromeando, he tenido una mala racha”, confesaba sobre sus anteriores parejas. Entonces, le preguntaron sobre si se había planteado ampliar la búsqueda y probar a salir con hombres mucho más jóvenes: “¿Has probado a salir con veinteañeros?”, a lo que la actriz respondió muy sincera y directa.
“No, eso me da asco total. Tengo hijos y me parece muy inapropiado. La actriz tiene dos hijos hombres, uno de 13 y el pequeño de 11 años. Las citas frustradas y los romances fallecidos suelen ser un tema recurrente en el programa de la actriz, donde habla con sus invitados de la experiencia que han tenido durante sus vidas con sus parejas o exparejas, según informa 'People'.
Abierta al amor, pero no a cualquiera
No es la primera vez que hablan de salir con hombres mucho más jóvenes. Sino que con Whoopi Goldberg reconoció, Barrymore confesó que tener una pareja tan joven sería como tener un hijo más. “Estoy en una app de citas. A veces paso por ahí y es como si pasara corriendo un tipo de 35 años. Yo tengo 46 y pienso: ‘Ya tengo dos hijos, no necesito otro. No quiero a alguien que me juzgue por mi edad, la edad no representa realmente a las personas”.
“Simplemente me gustaría estar con alguien de mi edad o mayor. Solo quiero seguir adelante”, con estas declaraciones la actriz dejó claro que está abierta a encontrar el amor, pero no en todos los perfiles, sino que prefería una persona que estuviese en su misma etapa, que no fuese más joven que ella.