¿Qué tienen en común Michelle Obama, Sofia Vergara, Nicole Kidman, Jennifer Aniston y Kim Kardashian? Que todas son entusiastas del método Lagree, un tipo de entrenamiento que en los últimos años se ha convertido en uno de los sistemas más populares entre celebridades de Hollywood y aficionados al fitness de todo el mundo.

Actrices, cantantes y personalidades mediáticas han adoptado esta disciplina que combina alta intensidad, bajo impacto y tecnología de entrenamiento avanzada. Su éxito no solo responde a sus resultados estéticos, sino también a sus beneficios funcionales, especialmente para personas mayores de 50 años.

El método Lagree fue creado por el entrenador francoestadounidense Sébastien Lagree a comienzos de los años 2000, cuando trabajaba como entrenador personal en Los Ángeles. Durante esa etapa, detectó que muchos de sus clientes que practicaban pilates buscaban resultados físicos más visibles y rápidos, así que comenzó a experimentar incorporando peas y movimientos compuestos como sentadillas, planchas o flexiones.

El éxito de estas modificaciones impulsó el desarrollo de un sistema propio, que posteriormente derivó en la creación de máquinas específicas como el Megaformer, una camilla que incorpora plataformas y barras para los pies en ambos extremos, lo que permite trabajar diferentes grupos musculares, como el pecho, los tríceps y los hombros.

"No es pilates"

El propio Lagree ha destacado que su objetivo fue desarrollar un programa más completo que el entrenamiento convencional. “Mi método es más integral, ofrece trabajar también el equilibrio. Es importante trabajar la flexibilidad”, explicaba en 'Forbes Life'. Con el tiempo, su técnica empezó a atraer a maquilladores, estilistas y estrellas de cine en Los Ángeles, lo que consolidó su fama en Hollywood.

El sistema Lagree es un entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que combina fuerza, resistencia muscular, trabajo cardiovascular y estabilidad corporal en una sola sesión. Se basa en movimientos lentos y controlados que mantienen la tensión muscular durante largos periodos.

Una sesión típica dura alrededor de 50 minutos e incluye ejercicios funcionales como estocadas, sentadillas, planchas y trabajo de core. El ritmo continuo y el descanso limitado mantienen la frecuencia cardíaca elevada y favorecen el desarrollo simultáneo de fuerza y resistencia.

Aunque puede confundirse con el Pilates, hay diferencias fundamentales. Aquel se centra más en la alineación postural y el control motor, mientras que el método Lagree prioriza el desarrollo de la fuerza muscular y la resistencia física. Además, el sistema trabaja simultáneamente los principales componentes del acondicionamiento físico: fuerza, resistencia, capacidad cardiovascular, flexibilidad y composición corporal.

Por qué es beneficioso para mayores de 50

Uno de los factores que explican el auge del método Lagree es su adaptabilidad a diferentes edades y niveles físicos, lo que lo convierte en una opción especialmente atractiva para personas mayores de 50 años.

Bajo impacto y protección articular: El Lagree se caracteriza por ser de baja carga de impacto, lo que reduce el riesgo de lesiones y protege las articulaciones. Esto resulta fundamental en edades en las que pueden aparecer problemas articulares o pérdida de densidad ósea. Mejora de la fuerza y la masa muscular: Con el envejecimiento, la pérdida de masa muscular es uno de los principales factores asociados al deterioro funcional. Este método trabaja múltiples grupos musculares de manera simultánea y sostenida, lo que favorece el mantenimiento y desarrollo de la fuerza muscular. Desarrollo del equilibrio y la estabilidad: El entrenamiento incorpora ejercicios que requieren control del core y coordinación, aspectos fundamentales para prevenir caídas y mejorar la movilidad en edades avanzadas. Eficiencia y resultados visibles: Está diseñado para activar cientos de músculos al mismo tiempo, lo que lo convierte en un entrenamiento altamente eficiente para quienes buscan mejorar su condición física sin dedicar largas horas al ejercicio.

El método Lagree ha evolucionado desde un pequeño estudio en Los Ángeles hasta convertirse en una red internacional de centros especializados y equipos patentados. Actualmente se practica en cientos de estudios alrededor del mundo -en Madrid y Barcelona se pueden encontrar varios centros que albergan el Megaformer- consolidándose, más que como una moda, como una alternativa sólida en el fitness moderno.