Celia Molina 12 FEB 2026 - 11:32h.

Max y Gloria Cavalera han anunciado en las redes a muerte de su hija, Christina, sin dar detalles de la enfermedad que padecía

Según su comunicado, Christina también había sufrido la muerte de dos de sus hijos, sin que se haya especificado tampoco la causa

Max Cavalera, el exvocalista de la famosa banda de heavy metal brasileña 'Sepultura', ha anunciado la muerte de su hija, Christina Cavalera, a través de las redes sociales. Junto a varias fotografías de la joven, que padeció una enfermedad de la que no se han dado detalles precisos, tanto él como su mujer, Gloria Cavalera, han lamentado la prematura pérdida de su hija, que desempeñó una importante labor como manager de Soufly, el grupo que su padre fundó tras abandonar 'Sepultura' junto a su hermano, Igor, en 1996:

"Con gran tristeza y el corazón encogido, Max, Gloria y toda la familia Cavalera anuncian el fallecimiento de su querida hija, hermana y madre Christina. Tras una larga batalla contra la enfermedad, ha encontrado la paz junto a sus dos hijos, Adam y Moses, y su hermano Dana. Le sobreviven sus dos hijas, seis hermanos (Nick, Jonathan, Richie, Jason, Zyon e Igor) y su hermana Roxanne", comienza el triste comunicado.

"Era una mujer extraordinaria y memorable"

"Christina será recordada siempre como una pionera en el mundo del metal, el punk y el rock, ya que trabajó desde el underground en estadios y arenas de todo el mundo, además de ser una inspiración y precursora para las mujeres en el negocio de la música. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier estancia, una pasión por la vida sin igual y un espíritu feroz que la hacía extraordinaria y memorable. Quienes la conocieron saben que esto es cierto. Te echaremos de menos hasta el fin de los días, Christina. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este difícil momento y nuestro camino adelante sin ella", concluyen en su texto de despedida.

Murió el mismo día que James Van Der Beek

Max Cavalera (nacido en 1969 en Belo Horizonte, Brasil) es un legendario músico, cantante y guitarrista de heavy metal, reconocido mundialmente por cofundar la banda 'Sepultura' en 1984 junto a su hermano Igor. Tras dejar la banda en 1996, formó otra de groove metal llamada Soulfly, de cuya agenda se encargó magistralmente su hija Christina. Según asegura el comunicado de la familia, ésta ya había sufrido también la pérdida de dos de sus hijos, llamados Adam y Moses, sin que tampoco se especificaran las causas de la muerte.

Su deceso se produjo el mismo día en que Estados Unidos lloró la muerte de James Van Der Beek, el mítico actor de 'Dawson Crece', que falleció también el 11 de febrero a los 48 años. James llevaba largo tiempo luchando contra un agresivo cáncer colorrectal, que le ha costado a su familia la mayor parte de sus ingresos. Su viuda, Kimberly, y sus seis hijos han recibido, a través de un GoFoundMe, más de un millón de dólares para poder mantenerse y seguir hacia adelante.