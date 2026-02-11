Celia Molina 11 FEB 2026 - 12:41h.

El influencer dejó publicados cinco vídeos en los que leía cinco cartas post-mortem dedicadas a sus padres, a su mujer y a sus hijos

Xisco Quesada recaudó más de 750.000 euros en apenas 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer de páncreas

Con profundo dolor, la familia de Xisco Quesada, el influencer de 28 años que luchó con uñas y dientes contra un cáncer de páncreas metastásico, ha comunicado su muerte: "Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido. Mallorquín de 28 años y padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia", han dicho en una publicación en las redes del propio creador de contenido.

Xisco peleó hasta el último aliento contra una enfermedad que le había afectado tanto a sus niveles de bilirrubina, que por eso su piel siempre presentaba un intenso color amarillo. Durante las últimas semanas, cuando la Seguridad Social ya no podía ofrecerle más tratamientos que los paliativos, el mallorquí recurrió a la colaboración ciudadana, pidiendo donaciones a sus fans para costearse un carísimo fármaco privado. La oleada de solidaridad que recibió fue tan fuerte, que su GoFoundMe llegó a recaudar 900.000 euros, con la esperanza de que pudiera mantenerse con vida.

Ese dinero, según sus instrucciones, se destinará ahora, en su mayor parte, a la investigación contra el cáncer de páncreas. El resto (en torno a un 30% o 40%), servirá para devolverle a la familia de Xisco todo lo que invirtieron en él, que "no fue poco", tal y como declaró el mismo. Pero ésta no fue la única directriz que el influencer dejó aclarada antes de morir. Consciente de que la enfermedad podría ganarle la batalla (aunque él se definía "como un hueso duro de roer"), también dejó cinco cartas escritas en las que se dirigía a otros enfermos de cáncer, a las personas sanas, a sus padres, a su mujer y sus hijos, Xavi y Mateo, los dos grandes amores de su vida.

"Aunque mi mujer es fuerte, quiero que se deje ayudar"

Desde su propia experiencia, Xisco dejó algunos consejos para aquellas personas a las que les detecten un cáncer, como "saber que el diagnóstico no es una sentencia de muerte", "hacer ejercicio físico desde el día uno para mantener la fuerza de los músculos", pues él un día se dio cuenta de lo débil que estaba al intentar cruzar un paso de cebra o "no pensar demasiado en la enfermedad" para no acrecentar el estrés que ésta ya implica por sí sola. En otra de las cartas, también se dirigía a todas aquellas personas que tienen la suerte de estar sanas, a las que invitaba a valorar cada segundo de su existencia, a llamar a sus madres, a besar a sus amigos.

Pero sin duda, la carta más emotiva es la que le dirige a su mujer (y a sus hijos), con quien se casó muy poco después de conocer su diagnóstico. "Gracias por quedarte a mi lado, pudiendo haberte ido. Creaste momentos preciosos hasta en un hospital. Ese domingo de gorros marineros, el día de nuestra boda, tu 'Sí, quiero' y tu discurso me marcaron de por vida. Eres la persona más dura que conozco pero, si un día caigo, no quiero que cargues con ser fuerte siempre. Quiero que te dejes ayudar. Enseña a nuestros hijos a ser valientes, pero buenos, a pedir perdón y a cuidarse entre ellos, siendo aquel equipo que en su día construimos" dejó escrito.