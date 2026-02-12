Celia Molina 12 FEB 2026 - 10:24h.

El protagonista de 'Dawson Crece' murió el pasado 11 de febrero tras casi tres años luchando contra un agresivo cáncer colorrectal

Muere a los 48 años James Van der Beek, actor de 'Dawson crece'

Compartir







El actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie 'Dawson crece', ha fallecido tras casi tres años de lucha contra el cáncer colorrectal. En una entrevista que dio en 'Heathline' en 2025, él mismo reveló que, en el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad (en estadio III), se encontraba "en plena forma física" y que sólo un cambio visible en "sus deposiciones" le hizo pensar que algo malo le podía estar pasando a su organismo.

Desde entonces, ha luchado con todas sus fuerzas - y sus recursos económicos - contra el cáncer, llegando incluso a vender los objetos que se quedó del rodaje de 'Dawson's Creek' - y que tienen un valor incalculable para sus fans - para poder costearse los tratamientos que, hasta ahora, le habían mantenido con vida. El pasado 11 de febrero, en su cuenta de Instagram, donde el actor informaba siempre sobre la evolución de su estado de salud, su familia anunció su triste fallecimiento:

"Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto"

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", decía el texto, acompañado de una foto del mítico actor de los noventa.

Estas palabras han causado un aluvión de reacciones, entre las que destaca la carta que le ha escrito a James Katie Holmes, su compañera de reparto en la serie, en la que le da las gracias por haber compartido "el viaje" de su vida con ella. Y también la creación de un GoFoundMe para que Kimberly Van Der Beek, la viuda del intérprete, pueda seguir manteniendo a los seis hijos que tuvieron en común. Sus dificultades económicas se hicieron visibles cuando los antiguos compañeros de James crearon un reencuentro de los actores de 'Dawson Crece' con el objetivo de recaudar fondos para él. Ahora es solo Kimberly quien afronta el mismo problema:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La familia trabaja para permanecer en su hogar"

"Durante su enfermedad, la familia no solo tuvo que enfrentarse a retos emocionales, también a importantes dificultades económicas, ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y proporcionarle los cuidados necesarios. A raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto. Los costes de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para permanecer en su hogar y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil", dice el texto que acompaña a la recaudación de fondos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas", concluye la petición, a través de la que ya se ha conseguido recaudar más de un millón de dólares. Esto demuestra la admiración que el actor levantó entre sus seguidores, para quienes, desde el pasado miércoles, ha muerto también una parte de su infancia.