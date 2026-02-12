Una señora de edad avanzada estaba distraída haciendo la compra al lado de la intérprete de ‘Diamonds’

Una escena de lo más cotidiana se ha hecho muy viral en las redes y es que cuando está implicada Rihanna a muchas personas interesa.

La cantante se encontraba realizando la compra en un supermercado de Los Ángeles acompañada de sus guardaespaldas y su chef, quien le ayudaba a elegir los productos, cuando ocurrió la confusión.

Una señora de edad avanzada estaba distraída haciendo la compra al lado de la intérprete de ‘Diamonds’ y no se sabe si bien porque se confundió o porque quedó deslumbrada de la presencia de la cantante, pero la mujer agarró su carrito con todos los alimentos que había seleccionado Rihanna y se lo llevaba.

La mujer se sobresaltó avergonzada

Fue una de las personas que acompañaban a la de barbados quien advirtió a la señora, de forma muy amable, que el carro no era el suyo con el correspondiente sobresalto de la mujer que comenzó a reír avergonzada.

Ante tal escena Rihanna, vestida de riguroso negro, comenzó a reír ante la anecdótica confusión que la desconocida contará allá por donde vaya.

Las últimas apariciones de la cantante se pudieron ver el pasado enero en la Paris Fashion Week junto a su marido ASAP Rocky, mientras ha sido aplaudida por la naturalidad en la que habla sobre su cuerpo después de haber dado a luz a su tercer hijo.