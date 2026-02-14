El alcalde de Cartagena ha confirmado que el artista se encuentra sano y bajo revisiones médicas

Desaparece el artista Dj Dever minutos después de mandarle un mensaje a su esposa sobre su "sospechosa" ubicación

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha confirmado que tanto el dj Dever como sus acompañantes se encuentran a salvo y bajo una revisión médica en el Puerto Colombia, según 'El Universal'. “Actualización sobre esta gran noticia de Dj Dever: Al igual que nuestro amigo artista, sus dos acompañantes también están sanos y a salvo en un Centro Médico de Puerto Colombia”, ha afirmado en Facebook.

"En estos momentos los tres están bien. Dever está sano, se le hacen chequeos médicos y ya en breve se reencuentran con su familia y se regresan a Cartagena”, añade. Turbay aseguró que el artista regresaría a su casa: "sí que ya hoy Deverson duerme en casa con su amada Tiffany, quien ha demostrado ser una gran mujer berraca y que nunca se rindió frente a la adversidad, la desinformación y la falta de sensibilidad de muchos para con momentos tan duros como este que ya llegó a su fin".

"Lo más importante es que Dever está sano y a salvo", según el alcalde

El alcalde ha recalcado que ahora toca esperar la información oficial para saber qué ha ocurrido: "Ahora a esperar más información sobre lo sucedido por las autoridades policiales; pero lo más importante es que Dever está sano y a salvo".

Y ha mandado una muestra de agradecimiento por las labores de búsqueda: "Dios es grande y es momento de darle las gracias a la Policía Nacional y a todas las autoridades y actores que no pararon un solo momento de buscarlo; lo que permitió que hoy estemos celebrando".

Los detalles ofrecidos por la Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia ha asegurado que hacia la 01:10 a.m., en la avenida Circunvalar con Cordialidad, en Barranquilla, Antoni García y Leonardo Rodríguez se acercaron a una patrulla para decirles que formaban parte del equipo del dj Dever. Ambos fueron trasladados a un centro sanitario para una valoración médica.

Alrededor de las 05:10 a.m., el propio Dever Ríos se presentó en el CAI Caujaral, en jurisdicción de Puerto Colombia. Allí fue atendido y trasladado para una revisión médica. Los tres permanecen bajo acompañamiento policial y se encuentran en buen estado de salud.