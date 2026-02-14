Los elevados gastos del tratamiento al que se sometió para esta enfermedad dejaron a su familia sin fondos

El entorno del actor James Van Der Beek, fallecido por un cáncer colorrectal, revela cómo fueron sus últimos días: "Han sido un regalo"

James Van Der Beek murió con 48 años tras estar años enfermo de cáncer. Era muy conocido en nuestro país, ya que marcó a toda una generación al protagonizar la serie Dawson Crece en los años 90. Su muerte ha provocado una ola de solidaridad en Estados Unidos, donde ya se han recaudado millones de dólares para ayudar a su familia de seis hijos.

Su historia es la radiografía de la salud en este país, donde aún teniendo seguro y dinero, como en su caso, puedes acabar arruinado. Ahora mismo, la recaudación supera los dos millones de euros.

La quimio cuesta de media 4.500 euros en EEUU

Pero vamos a entender en cifras cómo se llega al punto de acabar casi arruinado por una enfermedad. De media al mes, la quimioterapia son 4.500 euros, los medicamentos más de 7,000 euros, pero si son de los más modernos, hasta 30.000 euros al mes y la extracción de un tumor. Una intervención va desde los 25.000 hasta los 100.000 euros.

A eso hay que sumarle los gastos de las pruebas, la hospitalización y las consultas. Todo tiene un precio. Por eso, enfermar sale tan caro en Estados Unidos.

La familia se quedó arruinada por el tratamiento médico de James

Los elevados gastos del tratamiento al que se sometió para esta enfermedad dejaron a su familia "sin fondos" debido a la ausencia de cobertura sanitaria pública en Estados Unidos. "A raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto. Los gastos médicos de James y la larga lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para poder quedarse en su casa y garantizar que los niños puedan continuar con su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que tienen por delante", dicen en la campaña de GoFundMe.

"Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar la posibilidad de hacer una donación para apoyarlos", recalcan. El objetivo inicial era alcanzar los 250.000 dólares (210.000 euros), en pocas horas ya se había superado esa cifra y se fijó un nuevo objetivo de 1,3 millones. En menos de un día, ya se había superado la barrera del millón de dólares.