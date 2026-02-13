Celia Molina 13 FEB 2026 - 10:35h.

José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como Dj Dever, desapareció el martes tras ser contratado para un evento privado

Al llegar al lugar, le mando la ubicación a su mujer, sospechando que algo le podía ocurrir a su integridad y la de su equipo

La población colombiana vuelve a preocuparse por una nueva y misteriosa desaparición, esta vez ocurrida en el municipio de Tubará (Atlántico). El desaparecido es José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como Dj Dever, productor musical, cantante y fundador del colectivo Passa Passa Sound System, centrado en promocionar las carreras musicales de los artistas locales. El Dj y su equipo habían sido contratados por una mujer - cuya identidad se desconoce - para amenizar un evento privado en Playa Mendoza, Tubará, la noche del pasado 10 de febrero.

Al llegar al recinto, el mismo Dever se dio cuenta de que algo sospechoso había en el ambiente, pues inmediatamente le mandó su ubicación a su mujer, como una advertencia de lo extraño de la situación. Justo después, su teléfono se apagó y, según publica el medio 'El Universal', "se lo llevaron, lo ataron y procedieron a amarrar también a sus bailarinas". El diario 'El Tiempo' añadió además que el grupo fue abordado entonces por hombres armados y que, mientras que las bailarinas fueron puestas en libertad, el Dj y otros dos miembros de su equipo fueron obligados a introducirse en un vehículo.

Su furgoneta apareció 48 horas después en Barranquilla

El colectivo Passa Passa Sound System informó así de la desaparición en sus redes sociales: "Lamentamos informar que desde la noche del martes 10 de febrero nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue a las afueras de Barranquilla. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. Agradecemos profundamente a quienes puedan brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación. Pedimos respeto, prudencia y solidaridad en este difícil momento para su familia, amigos y equipo de trabajo", decía el comunicado.

La policía local continúa con la investigación del caso

Esta misma organización informó, 48 horas después, de que la furgoneta del Dj había sido encontrada en la ciudad de Barranquilla, sin que presentara ningún signo de violencia. Por su parte, la familia del artista ha solicitado mantener la calma y colaborar con las autoridades. “Queremos que se sepa que cualquier información es valiosa para nosotros. DJ Dever es un hijo, un esposo y un compañero querido por muchos”, han dicho a un medio de la prensa local.

Mientras tanto, la policía ha señalado que la investigación está activa y que cuentan con el apoyo de unidades especializadas como la SIJIN y Sipol, que manejan múltiples hipótesis, incluida la posibilidad de un secuestro. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Cartagena, poco después de conocerse la desaparición, el secretario del Interior, Bruno Hernández, se comunicó con la familia del DJ y coordinó acciones inmediatas con las autoridades del Atlántico, región donde se produjo el último avistamiento. Sobre el cuerpo sin vida, atado de pies y manos, que fue hallado recientemente en la vía Juan Mina, todavía no se han pronunciado.

