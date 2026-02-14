Inés Gutiérrez 14 FEB 2026 - 21:00h.

Su paso por 'Matilda' fue agridulce, porque coincidió con la muerte de su madre Suzie Wilson

MadridSon varias las obras de Roald Dahl que han sido llevadas al cine y una de las más famosas es Charlie y la fábrica de chocolate, pero antes de que un pintoresco caballero pusiera en riesgo la vida de varios niños para decidir cuál de ellos se merecía su fábrica (o después, depende de que versión de la historia tengamos en mente, si la de 1971 o la de 2005) estuvo Matilda (1996), dirigida por Danny DeVito.

La encargada de protagonizar esta mítica película fue una jovencísima Mara Wilson, que había debutado pocos años antes en otra de las cintas de culto que han marcado a una generación, Sra. Doubtfire: Papá de por vida, junto a Robin Williams. La carrera de la actriz, a pesar de lo mucho que prometía, no fue tan deslumbrante como se esperaba, aunque ha seguido ligada al mundo de la interpretación, ¿qué ha sido de ella?

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que dio vida a la entrañable “Matilda”

El interés de Mara por la interpretación surgió porque uno de sus tres hermanos mayores (también tiene una hermana más joven que ella) comenzó a participar en anuncios y ella también quiso probar suerte. Con unos seis años debutó en el cine y desde ese momento fue encadenando diferentes proyectos hasta que le llegó su gran oportunidad tres años más tarde con Matilda.

Esta película fue toda una experiencia para ella, pues su rodaje coincidió con un momento más que duro para la familia. Su madre fue diagnosticada de cáncer de mama cuando ya no se podía hacer nada por su vida. Falleció antes del estreno, aunque pudo ver una copia sin editar antes de morir, y Matilda fue dedicada a su memoria. El equipo de la película se encargó de proteger a Mara de la situación, en concreto Danny DeVito y su esposa, Rhea Perlman, que interpretaban a los padres de Matilda en la ficción. Ellos trataron a la pequeña como si fuera familia, llevándola y trayéndola del set e incluso dejando que se quedara a dormir en su casa.

Matilda fue su gran éxito y también uno de los únicos, a medida que se fue haciendo mayor, el interés de Hollywood fue decreciendo, lo que contribuyó a que Mara tomara la decisión de dejar aparcada su carrera y centrarse en sus estudios. Su última película es del año 2000 y desde entonces no ha vuelto a protagonizar otra, pero sí que ha participado en varios proyectos, como actriz de doblaje y en algunas series o cortos, aunque tardó más de diez años en regresar. Sobre todo se ha centrado en el teatro (fue lo que estudió en la Universidad de Nueva York).

Con el tiempo ha ido compartiendo algunos detalles sobre su pasado, relatos de su vida como actriz y cómo le marcó eso durante su adolescencia y ha alzado la voz en varias ocasiones sobre el escrutinio al que se somete a las artistas adolescentes y cómo se las sexualiza, tal y como sucedió en el caso de Britney Spears o Millie Bobby Brown.

También confirmó su bisexualidad tras el atentado en la discoteca gay Pulse, con la intención de ayudar a visibilizar el colectivo, aunque le llovieron las críticas porque le acusaron de buscar atención. “Creo que si está en un lugar privilegiado y seguro, como estoy yo, es importante salir del armario”, explicó en una entrevista con la revista LAMBDA.