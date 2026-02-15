20 profesores universitarios han firmado un manifiesto en contra del Honoris Causa de la Reina Sofía

Una nueva polémica envuelve a la Reina Sofía. Un total de 20 profesores universitarios han firmado un manifiesto en contra del Doctorado Honoris Causa que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha otorgado a la reina. En '¡Vaya Fama!' hablamos con uno de estos catedráticos para conocer su opinión.

Tras el duro golpe del fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, la Reina Sofía retoma su agenda. A finales de esta semana, volará a Canarias, donde será investida con el prestigioso título de doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas. Una distinción que compartirá con figuras tan importantes como Nelson Mandela.

Una prestigioso reconocimiento por "su inquebrantable y extraordinario apoyo a las iniciativas, sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación", tal y como comunicaba la página oficial de la Casa Real.

Fue el 25 de noviembre de 2025 cuando el Claustro de Universidad de Las Palmas aprobó esta iniciativa, previamente aprobada en Consejo de Gobierno a propuesta del rector, que partió como una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas, que colabora con la Fundación Reina Sofía. Sin embargo, muchos profesores se han mostrado en contra de este reconocimiento.

Germán Santana, profesor de la ULPGC, en contra del Honoris Causa de la Reina Sofía

En el programa de este domingo, '¡Vaya Fama!' habla con Germán Santana, catedrático de la ULPGC, quien junto a otros 19 profesores universitarios ha firmado un manifiesto en el que se muestran en contra del Honoris Causa de Reina Sofía, ya que mantienen que ésta "no representa los valores científicos o éticos para ser investida" con tan importante distinción.

Unas palabras a las que se suma un dato clave: el nombramiento de la reina no alcanzó el respaldo necesario del claustro: "En esta tanda se han aprobado 3 concesiones del Honoris causa. La Reina Sofía es la única que no ha salido por unanimidad. Son 200 representantes, de esos 200 representantes ese día votaron 50: 16 en contra y 8 abstenciones", explicaba el profesor.

Los profesores que han firmado el manifiesto piden que se recapacite sobre esta decisión y se preserve el valor de este título. "Si vemos los Doctor Honoris Causa que ha recibido la Reina Sofía en el pasado, en el 98% son universidades privadas, que no necesitaban esos valores científicos", añadía Germán Santana.