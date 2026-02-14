Dos extrabajadores de Julio Iglesias le denuncian en República Dominicana: ya hay fecha para la primera audiencia formal

Faltan tan solo once días para que Julio Iglesias se enfrente a un juicio en República Dominicana después de que dos presuntas víctimas del cantante (dos extrabajadores) hayan conseguido reabrir su causa en un tribunal de República Dominicana. Por ello, el próximo miércoles 25 de febrero se celebrará la primera audiencia formal en la corte del distrito nacional. ¡'Vaya fama!' tiene, en exclusiva, todos los detalles.

¿Ha llegado el momento de ver a Julio Iglesias en el banquillo de los acusados? Hablamos con Eloy Bello, abogado defensor de los dos extrabajadores del artista, que dice confiar en que se debe hacer justicia con este mediático caso porque "no importa cuan grande sea la otra persona" y "se debe respetar el derecho" para que una persona sea juzgada si ha cometido algún tipo de delito.

¿Por qué ha sido denunciado ahora Julio Iglesias?

Dos extrabajadores de Julio Iglesias le acusan de "explotación laboral". Se trata de los hermanos Villanueva (Rogelio y Eleuterio), quienes estuvieran trabajando durante más de veinte años en la villa que el artista español tiene en Punta Cana. Están luchando para que sean reconocidos como trabajadores y no como empleados domésticos. "No eran domésticos, no eran vasallos, sino empleados", es parte de la defensa que lleva a cabo Eloy Bello como abogado defensor de los hermanos.

Este reconocimiento viene recogido en el escrito que presenta la defensa y al que ha tenido acceso '¡Vaya fama!'. El programa puede ver cuáles eran las distintas funciones de Rogelio y Eleuterio en la villa del cantante. Los hermanos fueron despedidos en plena pandemia y, según ellos, sin explicación alguna. Cuentan que un asistente de Julio Iglesias les dijo, simplemente, que ya no precisaban más de sus servicios en el lujoso complejo de Julio Iglesias en Punta Cana.

Detallan los hermanos que su trabajo en esta villa era "interminable" y que "no descansaban debido a la obsesión del cantante español por mantener su propiedad siempre impecable". Además, añaden que "a Julio no le gustaba dar días libres a los trabajadores" y que "él lo tenía a uno como esclavo". Por todo esto, los hermanos Villanueva piden una compensación económica de diez millones de pesos (unos 135.000 euros) porque consideran que la villa funcionaba como una empresa.

Por su parte, tanto Julio Iglesias como sus abogados se muestran tranquilos ante tales hechos y aportarán las pruebas pertinentes para defender su postura y, sobre todo, su imagen.