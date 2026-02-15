'Fiesta' rescata a Zeus, el perro maltratado de las inundaciones de Jerez: "Estará con una buena familia"

Fiesta 15 FEB 2026 - 17:38h.

'Fiesta' difundió hace algunas semanas la imagen de Zeus, un pastor alemán de un año que permanecía atado a una cadena en medio de las inundaciones de Jerez de la Frontera

Zeus aún se recupera de las heridas que la cadena le provocó en la zona del cuello: "Ya hay varias familias interesadas en acogerle"

Hace un par de semanas 'Fiesta' mostraba las imágenes de Zeus, un pastor alemán encadenado en una vivienda de Jerez de la Frontera. Su imagen salía a la luz cuando, en medio de las inundaciones que asolaban la zona, un vecino daba la voz de alarma por su situación. Tras ser rescatado, Zeus era devuelto a su dueña para, lejos de atenderle como debía, volver a ser encadenado esta vez a un árbol.

Lo que más preocupaba a los veterinarios que trataron a Zeus era la herida que el perro tenía en la zona del cuello tras días atado a una cadena. Cuando Zeus consiguió escapar fue encontrado vagando por agentes de la Guardia Civil de la zona quienes lo llevaron de inmediato a la protectora de animales de la localidad.

Zeus, a punto de vivir con su nueva familia de acogida

Carmen y Jaime, concejales del ayuntamiento de Jerez de la Frontera, han conectado en directo con 'Fiesta' en compañía de Luis Rollán para dar la mejor de las noticias:

"27 animales han sido rescatados en la zona por las inundaciones y algunos de ellos se encuentran aún aquí porque sus dueños no han podido aún hacerse cargo. Aquí están bien atendidos y poco a poco están viniendo a por ellos según van recuperando sus viviendas. Zeus tiene su comida, su cama, su calefacción en los días fríos... tiene todo lo que necesita".

A por Zeus no ha ido su anterior familia (por suerte), pero sí que se hará cargo de él una nueva familia que cuidará al pequeño, que solo tiene un añito, como se merece:

"Ya se han puesto en contacto con nosotros varias familias que quieren acoger a Zeus, para la adopción definitiva hay que esperar a que se resuelva el expediente judicial por maltrato animal que hay abierto".