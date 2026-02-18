Claudia Barraso 18 FEB 2026 - 19:13h.

Úrsula Corberó ha publicado las primeras imágenes con su hijo Dante y Chino Darín: así han sido sus primeros días

Chino Darín, pareja de Úrsula Corberó, revela el sexo y el original nombre de su bebé: hay 2.000 en España y es de origen italiano

Hace más de una semana que Úrsula Corberó y Chino Darín celebraban las mejores de las noticias: ya son padres. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. De hecho, fue su abuelo, Ricardo Darín quien reveló el sexo del bebé y su nombre.

Dante es el nombre que la enamorada pareja han elegido para su bebé. Los padres primerizos han llevado el embarazo de una manera privada, publicando alguna que otra foto de Úrsula luciendo barriguita. De hecho, una de las últimas publicaciones dejaba ver que a los actores les quedaba muy poco para conocer a su hijo. Y así fue. Hasta el momento ellos no se habían pronunciado sobre el nacimiento de su hijo. Pero Úrsula ha presumido de su familia con dos fotografías en redes sociales.

En la primera, aparecía ella con un abrigo largo y un carrito de bebé. La pareja ha disfrutado de uno de sus primeros paseos con su hijo por las calles. Muy sonriente y con un mensaje que decía “Hola, soy mami”, la actriz mostraba a sus seguidores lo radiante y feliz que está días después de dar a luz a su primer hijo.

Así han sido sus primeros días como padres

Ricardo, padre de Chino, fue el primero en hablar con la prensa sobre su nieto. No se le borraba la sonrisa de la cara cuando hablaba de “lo chiquitito” que era Dante y lo bien que salió todo. No se atrevió a sacarle parecido: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Quien sí podrá sacarle parecidos a Dante serán todos los seguidores de Úrsula.

La catalana ha publicado otra fotografía en sus historias de Instagram de Chino Darín cogiendo al pequeño en brazos cuando todavía estaban en el hospital. Arropado con una manta y con un gorro blanco, el bebé dormía tranquilo en el pecho de su padre. La pareja ha querido enseñar la carita de su primer hijo. “Hola papi”, puso en la fotografía Úrsula para acompañar esta tierna fotografía que ya ha derretido a todos sus fans.

La pareja sin duda está disfrutando de los primeros días de su nueva vida tras el nacimiento de su hijo Dante. Paseos, fotografías y mucho amor, así lo han querido reflejar ambos en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, sus carreras no paran. Hace unos días Chino Darín hablaba con la prensa en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid al que llegaba con mucha prisa para poder coger un vuelo para ir hasta Buenos Aires donde tenía que atender unos compromisos.