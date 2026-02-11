La actriz de 'La Casa de Papel' y Chino Darín se han convertido en padres de su primer hijo en común tras más de nueve años de relación

Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín: "Esto no es IA"

Úrsula Corberó ya ha dado a luz a su primer hijo, tal y como trascendió este pasado lunes, 9 de febrero. Una feliz noticia que llega después de meses de expectativa y discreción por parte de la actriz y su pareja, Chino Darín, que habían mantenido en privado el embarazo desde su anuncio el pasado año.

Según se ha conocido, Úrsula dio a luz de forma natural en una clínica de Barcelona, ciudad donde los estrenados padres optaron por recibir al bebé rodeados de su familia y entorno más cercano. A pesar de los rumores que apuntaban a otras ciudades como Buenos Aires o Madrid, finalmente ha sido la ciudad catalana la elegida para este momento tan especial.

Fue el 9 de septiembre de 2025 cuando la intérprete de 'La casa de papel' compartió en su cuenta de Instagram su embarazo junto a una imagen y escribiendo: "Esto no es IA", frase que despejó cualquier duda sobre su estado y desató una oleada de reacciones por parte de sus fans, sus compañeros del mundo del espectáculo y sus familiares, pues Ricardo Darín fue el primero en mostrarse "feliz" por la llegada de su futuro nieto.

"Es un niño y se llama Dante"

Desde entonces, Corberó ha aparecido públicamente en varias ocasiones luciendo tripa. En sus últimas publicaciones en redes, tanto ella como Chino bromeaban con la inminente llega del bebé, de quien, gracias a su abuelo, ya conocemos el sexo y el nombre. El actor argentino dio unas reveladoras declaraciones en la revista 'Hola' a la salida del hospital donde su nuera acababa de dar a luz, comunicando con orgullo que se trata de un niño y que sus padres han decidido llamarle 'Dante'. "Es un nombre con mucho significado", decía el protagonista de 'Relatos Salvajes' en referencia al autor de la 'Divina Comedia', de Dante Alighieri, cuyo nombre significa 'duradero'.

CORDON PRESS

Su hijo, que también se llama Ricardo en realidad, ha hablado con la revista 'Semana' en una entrevista realizada en el aeropuerto, en la que ha confirmado el nombre del bebé. "Elegimos Dante porque nos gustó así", ha dicho el actor, que pudo interrumpir un rodaje en Buenos Aires para estar al lado de Úrsula durante el parto. "Ella está muy bien, está cansada evidentemente, pero ahora debe recuperar el sueño para encargarse del bebé", dijo el también actor, lamentando tener que volver a su país por motivos de trabajo y no poder permanecer al lado de su recién estrenada familia.

Tanto Chino como su padre han declarado a la prensa española que, a pesar de haber hablado mucho sobre la paternidad durante estos últimos meses, el veterano actor no le ha dado consejos a su hijo sobre la crianza. "Es una experiencia que debe tener cada uno", ha dicho el coprotagonista de 'El secreto de sus ojos'; algo que Chino ha corroborado ante los micrófonos de 'Semana': "Acabo de empezar a ser papá así que tendré que ir aprendiendo por el camino como todos los demás padres del mundo", ha concluido.