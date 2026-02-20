Orden de detención inmediata y siete años de cárcel para el rapero francés Naps por violar a una mujer dormida

El tribunal destacó la "ausencia de consentimiento" de la víctima y subrayó de manera constante que "estaba durmiendo"

El tribunal ordenó su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales

El Tribunal Correccional de París condenó este jueves al rapero francés Naps a siete años de prisión, con orden de detención inmediata, por haber violado a una mujer mientras dormía en un hotel de París en el año 2021.

En su sentencia, el tribunal destacó la "ausencia de consentimiento" de la víctima y subrayó que había declarado de manera constante que "estaba durmiendo" y que "el dolor de la penetración la despertó".

El rapero durmió con tres mujeres

Los análisis periciales realizados en el marco de la investigación corroboran, según el dictamen, que hubo "una penetración sexual, forzada y por sorpresa".

El tribunal también tuvo en cuenta en la sentencia el trastorno de estrés postraumático diagnosticado por el psicólogo experto que examinó a la victima durante la investigación.

Tanto ella como otras dos mujeres habían ido a dormir al hotel en el que se hospedaba Naps tras pasar una noche de fiesta juntos, y se echaron a dormir vestidos en la misma cama, donde se produjeron los hechos denunciados.

Presente en la sala, la mujer rompió a llorar al escuchar el veredicto mientras que Nabil Boukhobza, nombre real del músico francés, se abrazó a su esposa.

Figura destacada en la música francesa

El tribunal también le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período de siete años y ordenó su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales.

Naps, originario de Marsella, ha sido una figura destacada en la música urbana francesa desde mediados de la década de 2010, combinando influencias del rap, el reggae y el trap, y acumulando numerosos discos de oro y platino antes de este fallo judicial que supone un revés para su carrera.