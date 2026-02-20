El crimen se ha producido en plena madrugada en Cabo Blanco

La Guardia Civil investiga el caso como violencia de género

Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este viernes

TenerifeUn hombre ha matado a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su pareja en la localidad de Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona. Los hechos han ocurrido durante la madrugada y están siendo investigados por las autoridades.

El individuo ha sido abatido por un agente tras ser amenazado con un machete. La Guardia Civil investiga el caso como violencia de género. Uno de sus efectivos también resultó herido por el agresor y ha tenido que recibir asistencia, aunque su vida está fuera de peligro.