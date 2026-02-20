La Guardia Civil investiga el caso como violencia de género
Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este viernes
TenerifeUn hombre ha matado a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su pareja en la localidad de Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona. Los hechos han ocurrido durante la madrugada y están siendo investigados por las autoridades.
El individuo ha sido abatido por un agente tras ser amenazado con un machete. La Guardia Civil investiga el caso como violencia de género. Uno de sus efectivos también resultó herido por el agresor y ha tenido que recibir asistencia, aunque su vida está fuera de peligro.
Momentos clave
El crimen se ha producido en plena madrugada en Cabo Blanco
Los hechos ocurrieron a alrededor de la una de la madrugada de este viernes en Cabo Blanco y todo apunta a un caso de violencia machista, según los primeros datos sobre la investigación.
Arona, en shock por el terrible crimen
La alcaldesa de Arona ha expresado la conmoción, el shock y el pesar de todo el municipio tinerfeño tras el terrible crimen. En declaraciones recogidas por Canarias7, apunta a lo "impactante" del testimonio de los agentes sobre lo ocurrido.
El agresor ha sido abatido a tiros tras resistirse al arresto de forma violenta
Los agentes abatieron a tiros al agresor después de que se resistiese a su arresto de forma muy violenta, llegando a herir a un guardia civil en un brazo.
El agresor atacó también a los agentes de la Guardia Civil, alcanzando a uno de ellos
Cuando los agentes llegaron hasta el lugar de los hechos, el agresor también la emprendió contra ellos, llegando a herir a un agente en su resistencia al arresto, y antes de ser abatido.
El agente ha tenido que recibir también asistencia hospitalaria, aunque estaría fuera de peligro, según medios canarios.
La mujer agredida, con lesiones de carácter muy grave
La mujer agredida sufre lesiones de carácter muy grave y ha tenido que ser trasladada a un hospital donde permanece ingresada.
El varón habría utilizado un machete para llevar a cabo su ataque mortal
Los hechos han ocurrido al sur de Tenerife, generando conmoción en Cabo Blanco, Arona. El agresor habría utilizado un machete para llevar a cabo su ataque mortal.