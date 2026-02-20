La principal hipótesis de su muerte es que podría tratarse de un suicidio
BarcelonaSophie Santos Alves, la menor de 15 años que había desaparecido este jueves, ha aparecido muerta. Sus padres habían distribuido carteles en las redes sociales pidiendo ayuda para localizarla y solicitaban llamar al 112 con cualquier información. A Sophie se le perdió la pista cuando iba camino a su instituto en el barrio de El Carmel en Barcelona.
Los padres de Sophie interpusieron una denuncia a mediodía ante los Mossos d´Esquadra. Todo apunta que la menor desaparecida podría haberse suicidado. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer su muerte.
Teléfono de atención a la conducta suicidia
Conviene recordar que el Ministerio de Sanidad habilita la Línea 024 de atención a la conducta suicida, un servicio telefónico de ayuda dirigido a personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como a familiares y allegados.
El 024 ofrece contención emocional por parte de profesionales, recomienda contactar con los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud y puede derivar al 112 en los casos en los que se detecte una situación de emergencia.