La Fiscalía considera que Plamberger debía haber regresado ante las condiciones meteorológicas, con temperaturas de -8 ºC

Kerstin G, de 33 años, falleció por hipotermia a pocos metros de la cima del Grossglockner, después de quedar exhausta

Un tribunal de Austria ha condenado a Thomas Plamberger a cinco meses de prisión por un delito de homicidio involuntario. El alpinista ha sido juzgado por dejar a su novia cerca de la cumbre más alta del país, donde la abandonó para buscar ayuda, según informaron medios locales.

A pesar de las expectativas sobre la responsabilidad de Plamberger en la muerte de su pareja y su sospechoso retraso en pedir ayuda, la condena ha sido la más baja. El tribunal de la ciudad occidental de Innsbruck ha juzgado a Plamberger y además de la condena de prisión suspendida, tendrá que pagar una multa de 9.400 euros (8.200 libras) por causar la muerte de la mujer, en enero de 2025 por negligencia grave. El alpinista se enfrentaba a una pena máxima de tres años de cárcel.

Plamberger, de 37 años, quien se declaró inocente ante el tribunal, también aseguró que sentía profundamente lo ocurrido. La pareja del alpinista, identificada durante el proceso judicial como Kerstin G, de 33 años, falleció por hipotermia a pocos metros de la cima del Grossglockner, que se eleva a 3.798 metros en la cordillera de Hohe Tauern. Esta cima se considera una de las ascensiones invernales más exigentes de los Alpes.

El sospechoso comportamiento de Plamberger

La acusación mantenía que el imputado ignoró que su pareja, sin ninguna experiencia previa en ascensos de alta montaña era responsable, debido a ser considerado como guía de expedición, al tener mayores conocimiento sobre esta actividad de alto riesgo.

La Fiscalía considera que la pareja debería haber detenido el ascenso y regresado ante las duras condiciones meteorológicas, con vientos hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero.

Además, el hombre tampoco lanzó ninguna señal de socorro cuando era patente que se encontraban en peligro; Plamberger tampoco hizo señales a un helicóptero que sobrevoló a la pareja sobre las 22:50 de la noche, tras recibirse el aviso de que escaladores en la montaña estaban en peligro.

Los equipos de rescate trataron de localizarle en varias ocasiones y sólo después de la medianoche, lograron mantener una "confusa" conversación telefónica con él en la que, según la Policía, "no se manifestó la existencia de una situación de emergencia". Tras esa charla, el alpinista puso el móvil en silencio y lo guardó en su mochila.

El juicio ha despertado interés y debate en comunidades de montañistas mucho más allá de sus fronteras. Los fiscales dicen que, como escalador más experimentado, Plamberger sometido a juicio era "el guía responsable del recorrido" y no regresó ni pidió ayuda a tiempo para ayudar a su novia.