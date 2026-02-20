Abdelkader B. se hizo pasar por la víctima cuando la Policía intentó ponerse en contacto con María José

La "naturalidad" del detenido por el doble asesinato en Xilxes al contar su versión le delató: "No estaba alterado"

Compartir







ValenciaEl registro este jueves del domicilio en Valencia del detenido como presunto autor del asesinato de su exmujer y su hija de 12 años en Xilxes, Castellón, ha dado sus frutos al encontrar en la vivienda el móvil de la mujer, una pieza clave en el caso y que le señalan como el doble asesino.

El pasado lunes y antes de que se descubriesen los cadáveres la Policía Local intentó ponerse en contacto con María José Bou, de 48 años, ya que habían encontrado un perro abandonado con sus datos registrados en el chip, pero la mujer ya estaba muerta. Abdelkader B. decidió que lo mejor sería hacerse pasar por ella y con el móvil de la víctima contestó a los agentes y la protectora que intentaba localizar a María José.

PUEDE INTERESARTE La autopsia revela que la madre y la hija degolladas en Xilxes llevaban casi 48 horas muertas y que la menor se intentó defender

Algo que les resultó llamativo a los agentes es que les respondiese que se pusieran en contacto con su expareja para que se hiciese cargo del animal ya que sobre él constaba una orden a de alejamiento, recoge Las Provincias.

PUEDE INTERESARTE El acusado del doble crimen de Xilxes: pidió ayuda a una vecina haciendo signos de degollamiento

Desde el mismo móvil y horas más tarde también se enviaron fotos de los cadáveres a algunos contactos de la víctima, pero cuando la Guardia Civil investigó la escena del crimen no hallaron el teléfono.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil sabía que el teléfono móvil de María José sería clave para tener el caso encauzado y por eso llevó a cabo un registro del piso en Valencia de Abdelkader B. con la presencia del detenido y dio resultado, allí estaba el móvil.

Tras el registro el acusado fue increpado a la salida de la vivienda con insultos y gritos de las personas congregadas en la calle que le han llamado "asesino" y "sádico". "Que te hagan lo mismo"; "ven aquí que te liquido" o "no vengas al barrio más" son algunas de las frases que se han podido escuchar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad

Otra prueba clave serán las imágenes grabadas por las cámaras municipales que investiga la Guardia Civil ya que enfocan la vivienda donde se encontraron los cuerpos para esclarecer si hubo entradas o salidas en el inmueble en las horas previas al crimen.

Los cadáveres de la mujer y su hija fueron hallados con signos de violencia el pasado martes en la vivienda. La mujer estaba registrada en el sistema VioGén y recientemente se había valorado su situación, apreciándose un "riesgo medio". La orden de alejamiento sobre el marido estaba vigente hasta 2027, con una distancia mínima de 300 metros.

Inicialmente, el arrestado fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento sobre su exmujer. Posteriormente, se le imputaron los dos presuntos asesinatos, que serán investigados por un juzgado de violencia machista.