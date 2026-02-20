"Falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", ha señalado la familia en un comunicado

El mensaje de Eric Dane, diagnosticado de ELA, sobre la importancia de encontrar una cura: “Soy actor, padre y paciente"

El actor estadounidense Eric Dane ha muerto a los 53 años tras librar una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, según ha confirmado su familia a través de un duro comunicado en el que han señalado que ha fallecido rodeado de sus seres queridos.

“Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, señala el comunicado.

Eric Dane y su lucha contra la ELA

La muerte del actor se produce apenas 10 meses después de ser diagnosticado de la enfermedad, a la familia se ha referido también directamente en su mensaje anunciando la pérdida.

"A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación", recuerdan, explicando que el actor estuvo “decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla”.

“Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”, reza el comunicado.

Eric Dane y su trayectoria, con papeles recordados en ‘Anatomía de Grey’ o ‘Euphoria’

En su trayectoria profesional, el actor será recordado como el carismático doctor Mark Sloan, ‘McSteamy’ de Anatomía de Grey, con el que alcanzó la fama internacional.

Su interpretación en el drama médico producido por ABC le llevó a consolidar su carrera en televisión, posicionándose como uno de los rostros más reconocibles.

Además, también destacan sus papeles en la serie ‘The Last Ship’ y, recientemente, ‘Euphoria’, donde interpretó a Cal Jacobs.