El jugador irá a juicio tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven

El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente"

Compartir







El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, según ha decidido la jueza instructora.

El mensaje de Hakimi

"Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas", señaló Hakimi en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

Según la víctima, Achraf Hakimi le introdujo los dedos en la vagina

De acuerdo con los medios locales, la joven entró en contacto con el futbolista el 16 de enero de 2023 a través de las redes sociales y, en vísperas de un decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella que el marroquí se perdió por lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París.

PUEDE INTERESARTE Detenidos tres hombres acusados de participar en la violación a una mujer en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife

La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista, precisó el diario Le Parisien. Según la víctima, el futbolista se propasó: la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, y eso aunque ella se resistía.

La chica consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.