Una vez estaba en el domicilio de un hombre que había conocido, fue abordada por otros dos que se encontraban en la vivienda

En un despiste de estos hombres, la víctima huyó hacia la calle con la ropa que pudo rescatar

Compartir







Santa Cruz de TenerifeAgentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la mañana de este domingo a tres hombres por su presunta participación en la violación de una mujer de 48 años en una vivienda del barrio de La Salud.

Los policías locales acudieron al lugar tras el aviso de una ciudadana que se encontró a la víctima en la calle y alertó a la Sala de Comunicaciones de este cuerpo policial.

La víctima pudo huir tras el despiste de los hombres

Los agentes encontraron a la víctima en la vía pública y tras acompañarla se entrevistaron con ella, manifestándoles que la noche anterior había conocido a uno de los arrestados.

Una vez estaba en el domicilio de este hombre, de 30 años, fue abordada por otros dos que se encontraban en la vivienda, de 31 años y 47 años quienes, según su testimonio, la agarraron por la fuerza, le quitaron la ropa y le impidieron pedir ayuda.

Dos de ellos colaboraron activamente en reducir su capacidad de moverse y, a pesar de negarse a mantener relaciones sexuales fue agredida sexualmente por uno de ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, y al parecer en un despiste de estos hombres, la víctima huyó hacia la calle con la ropa que pudo rescatar, siendo encontrada por varios viandantes.

Los agentes trasladaron a la víctima tanto al centro de salud más próximo como al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, recoge una nota del Ayuntamiento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otra dotación de agentes se personó en la vivienda donde ocurrieron los hechos identificando a los detenidos, recogiendo la ropa que aún quedaba allí de la víctima y trasladando toda esta información a un grupo especializado de la Policía Nacional para la posterior investigación y recogida de posibles vestigios, por lo que este piso ha permanecido custodiado policialmente todo este tiempo para facilitar esa labor.