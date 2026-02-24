Celia Molina 24 FEB 2026 - 13:34h.

La prensa canaria ha comunicado la muerte de este icono del humor transformista, que ha fallecido hoy mismo de forma repentina

"Momi, primo Juan Carlos, te quiero. Gracias por todo lo que eres por ser nuestro orgullo", ha escrito su prima en su perfil de Instagram

El Diario de Las Palmas, 'La provincia', ha comunicado la triste muerte de Momi Chou, un transformista cómico que llevaba 29 años en el mundo del espectáculo y que era muy querido en las Islas Canarias. Según este mismo media, el (o la) artista, que conquistaba al público con sus "mil caras" y sus imitaciones de personajes tan variados como Heidi o María Jiménez, ha fallecido este 24 de febrero de forma repentina, sin que se hayan dado más detalles sobre los motivos del deceso.

En su última publicación de Instagram, se anunciaba la cancelación del show que Momi Chou iba a protagonizar junto a la artista Montenegro el pasado sábado 21 de febrero. "Por problemas de salud se cancela el espectáculo, disculpen las molestias", decía un escueto comunicado, previo al fallecimiento que se ha producido tan solo cuatro días después.

"No puedo hablar de ti en pasado, no me lo creo"

Los fans han aprovechado esta entrada para expresar sus condolencias y para recordar lo mucho que hizo reír al público a lo largo de su carrera. Entre ellos, destaca el de su prima Elisabeth, que le ha dicho: "Momi, primo Juan Carlos, te quiero. Gracias por todo lo que eres por ser nuestro orgullo y por ese arte . Te quiere tanta gente que es la muestra de lo grande que eres. No puedo hablar de ti en pasado porque no lo creo. Ahora prepara tu gran show para los nuestros allá arriba. Dale un beso enorme a yeya".

En otros comentarios, su público ha demostrado la gran admiración que le tenían: "Vuela alto mi querida Momi, te vamos a extrañar muchísimo, se que harás reír arriba como lo hacías aquí, estamos todos los que te queremos en shock. Descansa y sigue brillando", "Lo siento mucho. Gran artista y mejor persona. Recordaremos tú alegría. Descansa en paz" o "No me lo puedo creer. Sigue arrancando carcajadas Momi, desde el 'Víctor Copas', ese “por un euro…” Que gran artista, DEP", son una muestra de cuánto calaron sus shows y sus gags en los espectadores.

Con más de 29 años dedicados al mundo del espectáculo, Momi Chou construyó una carrera sólida y constante en las Islas Canarias. La prensa local define su estilo como una combinación del "humor, la parodia y el performance teatral con una naturalidad que conectaba con públicos muy diversos". Sobre el escenario jugaba con personajes exagerados, gestos desmedidos y un lenguaje afilado que arrancaba las risas de todos los presentes. "Su propuesta bebía del cabaret más canalla y del transformismo clásico, pero siempre con un sello propio: el de una artista que entendía el espectáculo como celebración y como espacio de libertad", ha dicho 'La Provincia' en honor a su recuerdo.