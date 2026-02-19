Celia Molina 19 FEB 2026 - 15:47h.

Danika Mason, reportera de Channel Nine, comenzó a hablar del precio del café y de iguanas en una conexión desde Milano - Cortina

La vida personal de Oriol Cardona, el joven que ha hecho historia en los JJ.OO de invierno: su novia, su perro y la influencia de su padre

Compartir







La periodista Danika Mason ha protagonizado un polémico momento televisivo cuando se encontraba retransmitiendo en directo para el canal en el que trabaja, Channel Nine. Como reportera, debía informar sobre las últimas noticias en torno al desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia; pero, durante su última intervención empezó a hablar de cosas inconexas que hicieron pensar que no se encontraba en buen estado.

Según se escucha en el vídeo que ha corrido como lo pólvora por las redes sociales, la periodista, con la lengua trabada (y las risas de su cámara de fondo), empezó a comparar el precio del café en Italia con el de Estados Unidos y luego hizo un comentario sobre "las iguanas", para acabar lanzándose a la nieve en forma de ángel como colofón final.

"Estoy un poco avergonzada"

En principio, sus compañeros intentaron justificar el incidente mencionando "el frío extremo y el cansancio" que la reportera debía sentir por la diferencia horaria pero, a la vista de la difusión de su conexión en directo, ella misma ha tenido que pronunciarse sobre lo ocurrido: "Quiero disculparme. Quería también dar las gracias a todos los que me contactaron. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación. No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó. Pero asumo toda mi responsabilidad", dijo después en el mismo programa.

PUEDE INTERESARTE Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno por el supuesto alargamiento de pene de los saltadores de esquí para mejorar su rendimiento

No tendría que haber tomado una copa, hace frío, estamos en altitud y no haber cenado tampoco me ayudó Instagram

"Aún nos quedan unos días increíbles aquí en los Juegos Olímpicos de Invierno, así que espero que podamos volver a centrar nuestra atención en eso. Volveré en media hora para seguir con más deportes aquí mismo", dijo tras emitir sus más sinceras disculpas. Por su parte, los presentadores en el estudio, como Karl Stefanovic, le restaron importancia al error y le mostraron su apoyo durante la emisión de Channel Nine.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esto ocurría un día antes de que España se convirtiera en el principal referente del esquí de montaña en Milano Cortina, tras la doble victoria que se ha registrado este jueves 19 de febrero a mediodía. Por un lado, el catalán Oriol Cardona, que partía como favorito en la prueba de sprint masculino, ha ganado la medalla de oro, siendo esta la segunda que consigue nuestro país - la primera la ganó el fallecido Paco Fernández Ochoa - en esquí alpino.

Por otro lado, la esquiadora Ana Alonso también ha conseguido la medalla de bronce. Tras sufrir un grave atropello hace cuatro meses, se clasificó para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición, dando la sexta medalla en los Juegos de Invierno a España.