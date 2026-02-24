Celia Molina 24 FEB 2026 - 12:20h.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, podría perder la custodia de su hija en el proceso de separación de su marido, Jaime Llano

La niña está ahora en casa de los padres de la artista y Verónica ha roto una ventana de dicha vivienda para tratar de acceder a ella

La familia de Karol G se ha pronunciado en torno a las polémicas declaraciones que ha hecho una de las hermanas del cantante, Verónica Giraldo, en varios vídeos a través de su cuenta de Instagram. Un perfil que, tras acusar a su padre de haber "maltratado" a su madre en el pasado, ha sido eliminado con la intención de que no pueda hacer más declaraciones de este tipo. El miedo de la colombiana a perder la custodia de su hija de tres años, Sophia, en medio de un complicado proceso de separación de su marido, Jaime Llano, ha hecho que ella misma haya narrado en las redes lo que le está pasando.

Hace una semana, Verónica publicó un primer vídeo en el que, entre lágrimas, confesaba lo mal que se encontraba ante la posibilidad de perder el contacto con su hija pequeña: "Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer, porque es muy triste que le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala", dijo, al saber que su expareja le había presentado a la policía "su historial clínico" y que la niña, por el momento, se encuentra viviendo en la casa de sus padres, Guillermo Giraldo y Marta Navarro.

Escándalo en Colombia por las declaraciones de Verónica

Hasta esa casa, la de los padres de Karol G, se trasladó Verónica con la intención de que le devolvieran a su hija. Mientras caminaba por los alrededores de la finca, intentando penetrar en la vivienda, acusó a sus padres de haber normalizado en ella los malos tratos:

"Mi papá le dio un golpe a mi madre con un arma y al día siguiente se levantaban como si nada y eso es lo que una aprende de los papás", dijo, admitiendo que ha tenido integrados durante mucho tiempo ese tipo de comportamientos. "Ahora ellos no me quieren dar a la niña porque dicen que estoy loca. Porque un día me levanté diciendo que no quería ser más mamá. Que me daba pereza. Pero es que la maternidad no es fácil", añadió Verónica en su grabación.

La familia revela que éste es un problema "de muchos años"

La hermana de la galardonada cantante también enseñó la herida sangrante que se había hecho intentando entrar en la casa, vídeo que provocó el cierre definitivo de su cuenta de Instagram. Poco después, otra de las hermanas de Karol G, Jessica Giraldo, publicó un escueto comunicado en el que muestra la preocupación de la familia por el bienestar de Verónica:

"En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad ahora es que ella reciba el apoyo y atención que necesita y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía respeto y comprensión, mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor", ha dicho, como portavoz.

La propia Karol G todavía no se ha pronunciado sobre este asunto en sus redes, si bien sí que, en el pasado, mostró con orgullo fotografías familiares en las que su sobrina pequeña, Sophia, era la gran protagonista. La artistas se sentía "bendecida" por poder trabajar acompañada de su familia, cuya realidad privada ha sido puesta entredicho.