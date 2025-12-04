Celia Molina Barcelona, 04 DIC 2025 - 13:36h.

El actor y director de teatro, que formó el dúo cómico llamado 'Guix y Murga', ha fallecido en Cataluña a los 65 años de edad

Sus compañeros de Rádio 4, emisora en la que trabajó, han comunicado la noticia de su muerte a través de las redes sociales

Compartir







Miembros de Ràdio 4 (RNE) han comunicado, a través de las redes sociales, la muerte del actor, locutor, guionista y director de teatro, Miquel Murga. Nacido en Sant Boi de Llobregat en el año 1960, Miquel siempre compaginó el teatro con la radio y la televisión. En España, se hizo muy conocido por su participación en programas de máxima audiencia como el 'Un, dos, tres', el emblemático concurso creado por Chicho Ibáñez que marco un hito en nuestra televisión. Allí, como parte del dueto cómico 'Guix y Murga', aparecía en el escenario para protagonizar divertidos sketches, como hacían otros inolvidables compañeros, como Ángel Garó.

Desde Ràdio 4, emisora en la que había trabajado, han anunciado su muerte, sin dar detalles preciosos de los motivos de este deceso, que se produjo el pasado martes, 2 de diciembre: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro antiguo compañero, colaborador y amigo Miquel Murga, un creador incansable en el mundo del teatro, la radio y la televisión. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y nos unimos a ellos en su dolor por esta pérdida tan repentina", han dicho en X.

Fue a un concierto hace apenas dos días

A principios de los años 80, fundó la compañía Tutti-Teatre y, más tarde llegó su paso por TVE en Catalunya y también por TV3. Además de participar como actor y guionista en 'Un, dos, tres... responda otra vez', también se le recuerda por su trabajo en “Tres pics i repicó” y "Surti com surti” que también emitió Canal 9 de Valencia y Telemadrid con el título de “Pase lo que pase”. En la radio, trabajó como realizador y director de distintos programas de Catalunya Ràdio, Radio Salud-Onda Cero, COM Radio, Radio Estel y Radio 1 y Ràdio 4 de RNE, donde han lamentado su prematura pérdida.

En la última temporada, dirigió y estrenó distintas obras de teatro como “Divorcio” de Franz Keppler, “Vis a vis en Haway” de José L. Alonso de Santos, la versión en catalán de “Pares y Nines” que ahora se presenta de nuevo en Madrid, “Una familia indecente” de Ever Blanchet, “La Pipa de la paz” de Alicia Muñoz y “Cuando el amor es un juego”, comedia de la que también es autor y de la que está en proyecto de producción una versión en Rusia.

Su última publicación de Instagram fue hace apenas dos días, cuando mostró una fotografía del concierto del cantautor Pep Sala, del que aseguraba haber disfrutado mucho. Sus fans, a los que tanto hizo reír en el pasado, han aprovechado esta entrada para desearle que "descanse en paz" y trasladarse el pésame a sus seres queridos, a quienes el fallecimiento de Miquel ha pillado por sorpresa.