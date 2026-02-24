Claudia Barraso 24 FEB 2026 - 22:40h.

La familia del actor Martin Short, devastada tras el fallecimiento de su hija Katherine: se investiga un posible suicidio

La dolorosa carta del padre de Siro Ouro, actor de 'La Mesías' fallecido a los 24 años: "Ya nadie puede hacerte daño"

Compartir







La hija de Martin Short, Katherine, falleció este pasado lunes a los 42 años. Fue encontrada muerta con una herida de bala en su propio domicilio, en Hollywood Hills, en California. El cuerpo de la mujer fue hallado en torno a las seis de la tarde.

Era trabajadora social, tenía 42 años y las primeras hipótesis de los agentes que investigan su muerte, apuntan a que podría tratarse de un suicidio. El cuerpo fue encontrado con una herida de bala “autoinfligida”, según han confirmado medios como ‘TMZ’. Fue el representante de Short quien informó a los medios la muerte de la mujer.

“Con profundo pesar confirmamos la muerte de Katherine Hartley Short. La familia está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento, Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y alegría que trajo al mundo” según han recogido en declaraciones el medio ‘Page Six’.

Los bomberos encontraron su cadáver

Desde el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, también confirmaron al mismo medio que recibieron una llamada de alerta tras escuchar un disparo de un arma en el domicilio de Katherine. “A las 18:41 respondimos a un tiroteo reportado en esa dirección. Entonces, al entrar en la vivienda, se informó de la muerte de una mujer”, explican.

Katherine era una de las hijas adoptivas del actor, de 75 años y de su esposa Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de un cáncer. El matrimonio estuvo casado durante 30 años y adoptaron no solo a su hija, sino a Oliver, Patrick y Henry. Katherine estudió y se graduó en psicología y estudios de sexualidad de género en la Universidad de Nueva York, en 2006.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Era trabajadora social en una consulta privada y ofrecía grupo de apoyo a través de psicoterapias. Participaba además en una organización benéfica que luchaba para reducir el estigma que rodeaba la salud mental. Aunque la fallecida se ha mantenidos siempre alejada del foco mediático, sí que acompañó a su padre a algunos eventos.