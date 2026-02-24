Alberto Rosa 24 FEB 2026 - 18:13h.

El nacimiento de Hugo forma parte de un programa de investigación de trasplantes de útero de donantes fallecidos de Reino Unido

Muere Domenico, el niño de dos años al que trasplantaron un "corazón quemado" en Nápoles

Compartir







El pasado diciembre, una mujer británica dio a luz un niño después de haber recibido un trasplante de útero de una mujer fallecida. Se trata de Hugo Powell y pesaba 3,1 kilos. Su madre, Grace Bell, que vive en el sur de Inglaterra con su pareja, Steve Powell, nació sin útero.

Bell dio a luz a su bebé por cesárea en el Hospital Queen Charlotte y Chelsea de Londres. Se trata de la primera persona en tener un bebé como parte del programa de investigación aprobado de trasplantes de útero de donante fallecido, iniciado y financiado por la organización benéfica Womb Transplant UK, que incluirá 10 trasplantes.

Tango Hugo como su madre Grace se encuentran muy bien tras la cesárea. Grace nunca imaginó que tendría la oportunidad de gestar y dar a luz a su propio bebé y está muy agradecida de todas las personas involucradas en el programa de investigación, especialmente de la donante fallecida y su familia por elegir donar.

"No tengo palabras para agradecerles lo suficiente a mi donante y a su familia. Su generosidad hacia una completa desconocida es la razón por la que he podido cumplir el sueño de mi vida de ser madre. Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increíble don y el milagro que lo trajo al mundo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ella y Steve le pusieron a Hugo su segundo nombre, Richard, en honor al profesor Richard Smith, fundador del programa de trasplantes. El equipo de investigación cree que Hugo es el tercer bebé nacido en Europa tras un trasplante de un donante fallecido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El nacimiento de Hugo llegó solo 10 meses después de que Grace Davidson se convirtiera en la primera mujer del Reino Unido n dar a luz atrás un trasplante de útero vivo, gracias a la donación del suyo por parte de su hermana Amy. Las pequeñas Amy Isabel y Grace siguen bien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal y como explica la fundación de los Hospitales Universitarios de Oxford, estos dos hitos son el resultado de “más de 25 años de investigación e innovación pioneras en la que han participado numerosos expertos, hospitales y organizaciones”.