Daniel Ouro anunció en su cuenta de Instagram la prematura muerte de su hijo, Siro, por culpa de una "rastrera enfermedad"

Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años de edad

Daniel Ouro, actor conocido por sus papeles en 'Sin Gluten' o 'SMS: sin miedo a soñar', ha comunicado, lleno de dolor, la prematura muerte de su hijo, Siro Ouro, a los 24 años de edad. El también actor, que formó parte del elenco de 'La Mesías', la serie dirigida por Los Javis, pasó largo tiempo luchando contra una enfermedad que no ha sido detallada por sus familiares. Finalmente, Siro murió el pasado 1 de enero, después de haber pasado la Nochevieja en casa de su abuela, tal y como ha relatado su progenitor:

"Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue “te quiero”. Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre", escribió en su cuenta de Instagram, etiquetando también la de su hijo, que era artísticamente conocido como 'Gold Sirope'.

"Mi hijo luchó contra una enfermedad rastrera"

Junto a su carta, publicaba una fotografía en la que Siro aparece todavía más joven de lo que era. Y, como era de esperar, sus palabras han publicado un aluvión de mensajes y comentarios, entre los que destaca el de algunos compañeros de profesión como Eva Isanta, que con esta frase: "Lo siento en el alma. Un abrazo, Dani", le trasladó su más sentido pésame. También destaca la reacción del propio Javier Calvo en la comunicación emitida por La Tristura, la compañía de teatro con la que siempre trabajó Siro, para anunciar tan triste pérdida:

"Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible. Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho", publicaron desde la compañía, a lo que Javi Calvo respondió con la imagen de un corazón roto.

La agencia que llevaba a Siro como actor de cine y teatro le ha definido como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación" y con una "trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando" sin que, de nuevo, ésta haya sido definida.