El cantante británico Harry Styles, que formó parte de la 'boyband' One Direction durante seis años, aseguró en una entrevista que la muerte de Liam Payne, el que fue su compañero en el grupo, le hizo ver su vida de diferente manera.

La declaración la ha ofrecido para el programa de Zane Lowe 'The Zane Lowe show' en Apple Music durante la conversación que ha mantenido con el presentador. En ella, el artista afirmó que todavía le costaba hablar de Payne, que murió el 16 de octubre de 2024 a la edad de 31 años al caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

Harry Styles sobre Liam Payne: "Era una persona increíblemente especial"

El cantante, que acudió a la entrevista para hablar de su nuevo trabajo de estudio Kiss All the Time. Disco, Occasionally, acabó siendo preguntado por otros temas más profundos, como el sentimiento tras haber ganado tres premios Grammy con su último álbum 'Harry's House" o momentos de gran impacto en su vida personal como la muerte de su amigo Liam Payne.

"Es muy difícil perder a un amigo, pero más difícil perder a uno que es tan como tú en muchos aspectos", dijo Styles, que le calificó como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

En este sentido, el intérprete aseguró que el fallecimiento de Liam Payne fue un momento que le marcó fuertemente y le hizo preguntarse qué quería hacer con su vida y cómo vivirla. "Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo. Era una persona increíblemente especial, y es profundamente triste", zanjó con su respuesta.

Desde que One Direction anunciase su pausa indefinida en 2016, todos sus integrantes tomaron caminos en solitario y no volvieron a reunirse hasta el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.