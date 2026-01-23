Celia Molina 23 ENE 2026 - 12:55h.

El cantante británico sólo actuará en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney

Harry Styles habla sobre su salud mental y reconoce que ir a terapia le ha hecho sentir "más vivo"

Compartir







A través de sus redes sociales, el cantante Harry Styles ha anunciado su próxima gira mundial, la primera en tres años, llamada 'Together, together'. Al contrario de lo que se suele hacer normalmente en este tipo de tours - dividirlo por etapas y actuar en las principales ciudades de cada continente - el autor de 'As it was' ha escogido solo siete puntos del mapa para dar sus esperados conciertos. En concreto, solo actuará en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, en una gira que comenzará el próximo 16 de mayo y durará un máximo de siete meses.

Tal y como ha descrito en su cuenta de Instagram, los conciertos de Ámsterdam tendrán lugar del 16 al 26 de mayo en el estadio Johan Cruijff Arena; los conciertos de Londres, del 12 al 23 de junio en el Wembley Arena; los de Sao Paulo serán el 16 y 17 de julio, en el estado Morumbis, los directos de Ciudad de México, el 31 de julio y el 1 de agosto, en el estado GNP Seguros; en Nueva York actuará hasta 30 noches, entre agosto y octubre de 2026, en el Madison Square Garden; en Melbourne, los conciertos serán el 27 y el 28 de noviembre en el Marvel Stadium y en Sidney, el 12 y 13 de diciembre, en el Accor Stadium.

Shania Twain y Jaime XXX, entre los artistas invitados

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain (Londres), Jamie XX (Nueva York), Robyn (Amsterdam), Jorja Smith (Ciudad de México), Foushee (Melbourne), el dúo 'electroclash' Fcukers (São Paulo) y Skye Newman (Sídney). Y, aunque el anuncio de la gira ha sido muy bien acogido por buena parte de sus fans, algunos de ellos se han quejado de "lo mucho que va a actuar en Nueva York" y lo poco que se le verá en tantas otras ciudades. "Tampoco puede esperar que los fans crucemos el continente para verle", han dicho en otros de los comentarios de su publicación.

Justo un día después del anuncio del tour, Styles ha lanzado un nuevo ‘single’, titulado ‘Aperture’, el primero de su cuarto disco de estudio ‘Kiss all the time. Disco, occasionally’ (que también será su primer álbum en cuatro años). Según anunció la compañía Sony, el tema estará disponible para ser descargado a partir de la primera hora de este viernes, exactamente a las 00.01 (GMT). El disco completo del cantante tendrá doce canciones y saldrá oficialmente el 6 de marzo, aunque la preventa ya está disponible en la página web de Sony Music y en las tiendas de música del mundo entero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen la pasada semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: ‘We Belong Together’ (Somos el uno para el otro). Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado ‘Forever, forever’, sobre su último concierto en Italia.