El actor Fernando Tejero se despide de su padre tras su fallecimiento con una emotiva carta

'Fiesta' se hace eco de una noticia de última hora. Desde la redacción, nuestra compañera nos informa en directo del fallecimiento del padre de Fernando Tejero. Ha sido el propio actor quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha querido despedirse de su padre con unas emotivas palabras.

Antonio Tejero, padre del actor Fernando Tejero, era conocido en Córdoba como 'el pescaderito' debido a que regentaba una pescadería en esa localidad andaluza y ha fallecido este viernes día 6 de marzo, aunque su muerte no ha trascendido hasta este sábado, cuando el artista ha confirmado la triste noticia a través de su perfil oficial de Instagram.

La emotiva despedida de Fernando Tejero a su padre

Fernando Tejero ha publicado una tierna imagen de su infancia en la que aparece junto a su padre para rendirle un sentido homenaje con las siguientes palabras: "Padre mío de mi vida. Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones".

"Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío", añade el actor, visiblemente emocionado por esta dura pérdida, a juzgar por sus palabras. Además, el actor que da vida a Fermín Trujillo en la mítica serie de Telecinco 'La que se avecina', ha querido agradecer todo el apoyo que está recibiendo a través de mensajes de pésame: "Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere".

Los mensajes de apoyo a Fernando Tejero tras el fallecimiento de su padre

Muchos son las personas que han reaccionado a esta publicación y han llenado el post del actor con mensajes de ánimo y condolencias hacia él y su familia. El periodista y escritor Máximo Huerta ha escrito "Mi abrazo GRANDE. Lo siento mucho" mientras que la actriz y compañera de Fernando Malena Alterio ha expresado su sentir con un especial "Te abrazo con el alma".

Los periodistas y presentadores Jordi Évole y Roberto Leal y las actrices Vanesa Romero y Marta Torné también ha querido enviar "un fuerte abrazo" al actor tras conocer la triste noticia. Sara Escudero, Nadia de Santiago, Edu Soto, Marta Hazas, Sole Giménez y Laura Pamplona también se han sumado a la hora de mostrar su pésame al actor ganador de un premio Goya en el año 2004 por la película dirigida por David Serrano 'Días de fútbol'.