Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo, Pontevedra, y permanece en Abu Dabi, donde "se encuentra bien"

Guerra en Irán: evacuan la embajada de España en Irán, según informa Albares

Compartir







Abu DabiEn solidaridad con los afectados por el conflicto en Oriente, el rey Felipe VI se ha interesado por la situación de varios países. El monarca español habría llamado hoy al presidente de Líbano para trasladarle el apoyo de España tras los bombardeos de Israel. En Líbano, hay soldados españoles desplegados en una misión de Naciones Unidas. También se habría comunicado con el rey de Baréin para mostrarle su solidaridad por los ataque de Irán en su país.

Además, hoy hemos sabido que que el rey emérito Juan Carlos I pospone su viaje a España previsto para la semana que viene. Su biógrafa ha publicado esta fotografía de un almuerzo esta mañana con su nieto Froilán y otros amigos ingleses. El rey y su nieto se encuentran en un hotel de Abu Dabi donde están viviendo desde hace unas semanas por obras en su residencia habitual.

PUEDE INTERESARTE Zarzuela afirma que el rey emérito puede volver a España cuando quiera

La cancelación del viaje de Juan Carlos I

Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dhabi.

El padre de Felipe VI se "encuentra bien" de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país responde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo.

PUEDE INTERESARTE El rey Felipe vs. el emérito Juan Carlos a sus 58 años

Así lo trasladaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.