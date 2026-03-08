El intérprete falleció en Memphis, en el estado de Tennessee, tras luchar contra un cáncer

Uno de sus papeles más recordados fue el de Pete en "Viernes 13" parte V: A New Beginning"

El actor estadounidense Corey Parker, conocido por sus apariciones en televisión en los años noventa y por su participación en la saga de terror 'Viernes 13', ha muerto a los 60 años tras una larga enfermedad.

Según ha adelantado TMZ, el intérprete falleció el jueves en Memphis, en el estado de Tennessee, tras luchar contra un cáncer cuyo tipo no ha trascendido. Familiares del actor han confirmado la trágica noticia.

La larga trayectoria de Parker

Nacido en Nueva York en 1965, Parker comenzó muy joven en la industria audiovisual. Dio sus primeros pasos en anuncios televisivos cuando apenas era un niño y más tarde se formó como actor antes de iniciar una carrera que despegó a mediados de los años ochenta.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Pete en "Viernes 13" parte V: A New Beginning" dentro de la popular saga de terror. Poco después participó en el drama romántico "9 1/2 Weeks", protagonizado por Kim Basinger.

En televisión también dejó huella. Fue uno de los protagonistas de la comedia 'Flying Blind', donde compartía reparto con Téa Leoni, y participó además en varios episodios de la popular sitcom 'Will & Grace', en los que interpretó a Josh, uno de los intereses amorosos del personaje de Grace.

A lo largo de su carrera acumuló apariciones en cine y televisión con títulos como Biloxi Blues o White Palace, consolidándose como un rostro habitual de la pantalla en las décadas de los ochenta y noventa.

En los últimos años se había volcado en la enseñanza y el asesoramiento interpretativo, trabajando como profesor y coach para actores y colaborando en distintas producciones televisivas. Su fallecimiento ha provocado numerosos mensajes de despedida de antiguos alumnos y compañeros de profesión.