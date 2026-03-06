El actor estadounidense compartió pantalla junto a estrellas como Shannen Doherty, fallecida en 2024 a causa de un cáncer

Brenda y Dylan ya son eternos: la relación de Shannen Doherty y Luke Perry dentro y fuera de 'Sensación de vivir'

Durante los años noventa, el actor estadounidense Ian Ziering se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su participación en la popular serie 'Sensación de vivir'. Su papel como Steve Sanders, uno de los estudiantes del instituto West Beverly High, lo catapultó a la fama como un ídolo para toda una generación.

Décadas después de aquel fenómeno cultural, el intérprete ha sorprendido a muchos al reinventarse en un terreno completamente distinto: el baile, siendo una de las figuras que ahora triunfa en la televisión francesa como participante del programa de baile 'Danse avec les stars'.

El actor ha decidido aceptar un nuevo reto profesional en Europa como invitado al espacio televisivo, la versión francesa del popular formato en España 'Bailando con las estrellas'. Su presencia como bailarín no ha pasado desapercibida para el público francés, que no ha tardado en descubrir quién era por su pasado en la televisión estadounidense.

Su evolución semana tras semana ha sorprendido tanto al jurado como a los espectadores, siendo una de las personalidades más comentadas del programa por su dominio de estilos de baile tan variados como el tango, el cha-cha-chá o el paso doble.

La batalla legal

Su aparición se ha producido en medio de una batalla legal que protagoniza desde hace más de dos años en Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, la prensa estadounidense reveló una denuncia presentada por un motociclista contra él tras un altercado ocurrido el 31 de diciembre de 2023 en plena calle.

El actor fue acusado de agresión, asalto, infligir intencionalmente angustia emocional, procesamiento malicioso, negligencia e infligir negligentemente angustia emocional.

Ziering sostuvo que había actuado en "defensa propia", alegando que quería protegerse a sí mismo y a su hija de un ataque.

Pese a la polémica, este incidente no puso en peligro su participación en el programa.

Su fama

El de Nueva Jersey lleva más de 30 años en la industria televisiva. Su gran oportunidad llegó en 1990, cuando fue elegido para formar parte del reparto de 'Beverly Hills, 90210', en España 'Sensación de vivir', una serie que se convertiría en uno de los mayores éxitos televisivos de la década.

Durante diez temporadas, entre 1990 y 2000, Ziering interpretó a Steve Sanders. El éxito del programa fue enorme y convirtió a sus protagonistas, como a Shannen Doherty -fallecida en 2024 por un cáncer-, en auténticas celebridades.

Tras el final de la serie, Ziering continuó trabajando en televisión y cine, aunque sin alcanzar el mismo impacto mediático que había tenido durante los años noventa.

En 2013 se incorporó a la saga cinematográfica 'Sharknado', una película de ciencia ficción y desastre natural que se convirtió en un inesperado fenómeno de culto. En ella interpretaba a Fin Shepard, y el éxito de la cinta fue tal que generó varias secuelas y devolvió a Ziering al centro del foco mediático.

Al mismo tiempo, el actor también se aventuró en el mundo de los concursos televisivos. En 2007 ya participó en la versión estadounidense del programa de baile 'Dancing with the Stars'. Aquella experiencia, aunque breve, resultaría premonitoria de la etapa actual de su carrera.

Su vida privada

Más allá de su carrera profesional, la vida personal del actor también ha experimentado importantes cambios con el paso de los años.

Ziering estuvo casado con Erin Kristine Ludwig, con quien tuvo dos hijas, Mia Loren y Penna Mae. Tras su divorcio en 2019, el actor ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada, aunque se sabe que su actual novia es una mujer que se llama Caila Dean, con quien ha compartido varias instantáneas en sus redes sociales.