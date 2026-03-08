David Bistamante confiesa el "miedo" que le da la mayoría de edad de su hija: "A una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio"

El cantante pide a los medios de comunicación que dejen disfrutar a su hija "porque es una niña que tiene que vivir normal"

Compartir







David Bustamante se encuentra viviendo una etapa especialmente familiar y serena, muy pendiente de la recta final de la adolescencia de su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, con la que mantiene una relación cordial y centrada desde hace años en el bienestar de la joven.

Convertida ya en toda una 'influencer', la hija del cántabro y la actriz está a punto de cumplir la mayoría de edad, un momento que emociona y, a la vez, preocupa a su padre, que ha querido pedir respeto y calma ante el creciente interés mediático que despierta.

PUEDE INTERESARTE Poty Castillo reacciona al entrenamiento físico de David Bustamante

Su petición ante la futura mayoría de edad de su hija Daniella

Sobre esa inminente mayoría de edad, David Bustamante ha confesado ante los medios de comunicación en la alfombra roja de un evento al que ha acudido como invitado que el 18 cumpleaños de su hija le da "miedo":

"Lógicamente da miedo, pero considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?", confesaba el cantante ante los micros de Europa Press.

PUEDE INTERESARTE El cambio físico de David Bustamante y su método para perder 20 kilos

Consciente de que "es normal que haya interés por ser hija de quien es", el artista lanza un llamamiento directo: "Ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible. Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tempos y que la dejáis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su relación con Yana Olina

En lo personal, Bustamante atraviesa también un gran momento junto a Yana Olina, con quien comparte vida y rutina a tiempo completo.

"Nosotros estamos 24/7 juntos, tenemos esa suerte de poder compartir absolutamente todo, así que entrenamos cada día por la mañana, salimos a caminar y luego nos vamos al gimnasio. Estamos ahora en un momento muy guay con el deporte, ella lo necesita porque ha sido deportista de élite", explica, dejando ver la complicidad y el estilo de vida saludable que mantienen como pareja.

Esa estabilidad se refleja en cómo se siente ahora mismo: "Tranquilo, feliz, trabajando como he hecho toda mi vida desde que era muy niño y disfrutando de la gente que quiero. Y gozando de salud, así que eso es lo más importante y es lo que le deseo a todo el mundo".