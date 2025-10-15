El artista reconoce que se ha sometido a un duro entrenamiento y a una estricta dieta para conseguirlo

David Bustamante llega con su tour 'Inédito' a Andalucía: todos los detalles de su fin de gira ante "un público que ama la música y el arte"

David Bustamante acaba de lanzar su nuevo disco ‘Inédito’, una obra compuesta por él mismo. Con un total de 11 álbumes, el artista cántabro celebra su éxito dentro del panorama musical. Aunque no siempre acapara la atención de los medios por su profesión, sino por sus constantes cambios físicos.

El cantante ha perdido alrededor de 20 kilos justo en un momento importante de su carrera musical con la gira de su último disco. El artista reconoce que se ha sometido a un duro entrenamiento y a una estricta dieta para conseguirlo. Una rutina que se ha podido apreciar en sus redes sociales, donde no ha dudado en compartir algunos de sus entrenamientos en el gimnasio. “De vuelta a la oficina”, bromeaba en uno de sus post.

Una caminata en ayunas, clave en su entrenamiento

Bustamante ha querido sincerarse sobre cómo dejar de fumar tuvo una gran consecuencia en su físico: cogió 20 kilos. El artista ha confesado que su trabajo consiste en exponerse al público y que esto le generó mucha inseguridad. Pero nunca dudó en su fortaleza y constancia para volver a su peso anterior.

En una entrevista con 'Men's Health', Bustamante ha revelado cuál es su rutina diaria. El artista se levanta todos los días entre las 05:00 horas y las 06:00 horas de la mañana. Y, nada más hacerlo, realiza una caminata de una hora en ayunas. “Eso para mí es lo que más grasa me elimina”, ha desvelado.

“Solo como proteínas, grasas saludables y verduras", según el artista

Antes de desayunar, Bustamante hace una hora de fuerza funcional con su entrenador David Navarro. Entre sus ejercicios estrella están las dominadas, press, sentadillas y peso muerto. Pero también hace mucho HIT. El artista ha combinado los entrenos y el deporte, como el tenis, con una dieta súper estricta, eliminando el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas de su vida. “Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me salto ni un día”, ha resaltado.

El cantante ha subrayado que no tiene ningún día trampa y que se hace analíticas cada seis meses. Ahora, tiene un 9% de grasa pero el artista cántabro pretende bajar hasta el 7%. Bustamante se ha sincerado y ha destacado otra parte que, para él, es fundamental: el descanso para la recuperación muscular.

Las críticas solo "le hacen más fuerte"

En un concierto que realizó en Móstoles, Bustamante estalló contra los comentarios sobre su aspecto físico: “Periódicamente, la gente sin que le pregunte me dice cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado. Y lo hacen de una manera muy cobarde”. “Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso”, añadió.

El artista ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las críticas que recibe por sus cambios físicos. En su caso, dice que tan solo “le hacen más fuerte” y disfruta desarmando y mandando “a la cueva a los haters”. Y recuerda que hay etapas en la vida en las que “uno se tiene que dejar personar” y otras en las que sí se tiene la motivación necesaria para buscar la mejor versión de uno mismo.