Poty Castillo ha reaccionado al entrenamiento físico de David Bustamante en las redes sociales

El cambio físico de David Bustamante y su método para perder 20 kilos: "Además de entrenar, juego al tenis"

Compartir







Pleno 2025 y el físico de las personas continúa siendo un tema del que hablar. En las últimas semanas, un claro ejemplo de ello ha sido el de David Bustamante.

El cantante, que ha sido el primero en compartir a través de sus redes sociales su transformación física de los últimos meses, ha recibido multitud de mensajes de usuarios anónimos y rostros conocidos comentando este cambio.

El piropo de Poty Castillo a David Bustamante en redes sociales

Durante los últimos años, David Bustamante ha sido uno de los personajes que más críticas ha recibido a través de las plataformas sociales por sus continuos cambios físicos.

PUEDE INTERESARTE David Bustamante llega con su tour 'Inédito' a Andalucía

Muchos perfiles anónimos han estado vertiendo comentarios despectivos haciendo referencia a los cambios físicos que ha afrontado el artista en los últimos años, pero él ha intentado permanecer siempre al margen.

PUEDE INTERESARTE David Bustamante vuelve "renacido"

Sin embargo, en las últimas semanas el cantante ha sido el primero en intentar presumir y en mostrar con publicaciones cargadas de orgullo y vanidad cómo se le nota este cambio de hábitos y esta nueva afición por el gimnasio y la dieta equilibrada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el intérprete de 'A Contracorriente' mostraba cuál era su estricta rutina en el gimnasio. Acompañado de su entrenador personal, el cantante llevaba a cabo unos movimientos aeróbicos combinados con ejercicios de fuerza con los que se prepara para su gira de conciertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La publicación se llenaba de comentarios de usuarios anónimos y conocidos en los que aplaudían esta rutina de ejercicio y esta implicación de David Bustamante por el deporte y por la vida sana.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Uno de los comentarios que más llamaba la atención era el de Poty Castillo, antiguo amigo de David Bustamante que aprovechaba la red social para aplaudir al cantante. "¡Qué crack!", escribía el coreógrafo acompañado de unos emojis con los que aplaudía esta sesión de ejercicio.

Hay que recordar que Poty Castillo fue uno de los amigos más íntimos de David Bustamante durante el matrimonio del cantante con Paula Echevarría. Sin embargo, cuando el artista y la actriz decidieron poner punto y final a su matrimonio, la amistad de Bustamante y Poty Castillo también se vio perjudicada.

Ahora, años después de este distanciamiento parece que las aguas han vuelto a su cauce y la relación del coreógrafo y del cantante vuelve a estrecharse.

Bustamante "no puede estar más cachas y más guapo", según Poty

Esta no ha sido la única vez que el bailarín y coreógrafo ha salido en defensa de David Bustamante. A finales de septiembre de este mismo año, Poty Castillo fue preguntado en una alfombra roja por el cambio físico del que fuese su amigo.

Con una sonrisa en su rostro y alabando la disciplina del cantante, Poty Castillo confesaba que el artista "no puede estar más cachas y más guapo, y cada día canta mejor. Es como lo de Gardel, que cada día canta mejor".

Además de recalcar que "es un tipazo", también aprovechaba para reconocer que "es un crack, canta como nadie, está haciendo deporte como un loco" y mostraba su cansancio por ese tipo de críticas: "Cada dos por tres el tema que si engordas que si adelgazas... pero, ¿no tenemos otra cosa que pensar? No puede estar más cachas y más guapo".