La creadora de contenido ha emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando la resolución del proceso judicial

La catalana ha descrito este proceso, que se ha alargado más de un lustro, como "el peor momento" de su vida

Más de un lustro ha tenido que pasar para que la justicia le dé la razón a Jessica Goicoechea, y ahora, seis años después, la influencer ha anunciado su victoria judicial contra su expareja, el modelo River Viiperi, por violencia de género.

La popular creadora de contenido ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde ha revelado la resolución del proceso judicial, que ha reconocido los hechos denunciados por la catalana, poniendo así fin al "peor momento" de su vida.

"La verdad saldrá a la luz. Una frase que llevo años escuchando en repetidas ocasiones, y por fin puedo decir que seis años más tarde, la verdad ha salido a la luz. Hoy la justicia ha hablado y una sentencia judicial ha reconocido los hechos. He ganado el caso de sin duda el peor episodio de mi vida. Violencia de género", ha comunicado en la misiva.

"Han sido seis años largos. Seis años de mucho silencio público, de procesos judiciales, de reconstrucción personal y de aprendizaje", ha continuado.

Tal y como ha manifestado Goicoechea, "elegí callar durante todo este tiempo porque creía en los tiempos de la justicia y en la importancia de proteger mi paz mientras todo seguía su curso". Ahora, según narra, "no escribo estas palabras desde el rencor. Las escribo desde el cierre. Pero también sobre todo desde la responsabilidad de dar visibilidad a algo que, por desgracia, muchas mujeres siguen viviendo", ha lamentado.

La modelo ha querido dejar claro que la violencia de género "no siempre se ve desde fuera", que "a veces se duda, a veces se cuestiona, y muchas veces el camino para que la verdad sea escuchada es largo y doloroso".

Ahora espera que su mensaje y su sentencia "pueda ayudar, aunque sea un poquito, a alguna de las muchísimas mujeres y niñas que me escribieron cuando salió la noticia".

Asimismo, ha enviado un mensaje a las víctimas. "A todas las mujeres que están atravesando algo parecido: sé lo difícil que es denunciar, yo tardé una semana en hacerlo. Durante esos días sentí mucho juicio alrededor, dudas, comentarios, culpa e incluso pena. Y después de tomar la decisión, me sentí muy cuestionada por parte de quienes tenían que aplicar la ley. Desde fuera todo parece más fácil, pero es súper comprensible tomarse su tiempo. Es un proceso difícil, y ninguna debería ser juzgada por cuánto tarda en dar ese paso. Vuestra voz y verdad importa. Porque ayuda a que ninguna más tenga que pasar por esto".

La 'influencer' ha sentenciado: "Hoy cierro una etapa, y aunque nada pueda borrar lo vivido, nadie podrá tocar la verdad, mi dignidad ni mi paz. Gracias a los que siempre estuvieron, apoyaron y creyeron en mi durante este proceso".

Cronología del caso

Todo ocurrió, de acuerdo a Goicoechea, en marzo de 2020. Durante el confinamiento por la pandemia, fue ella misma quien, con tan solo 23 años, llamó a su padre pidiendo ayuda. Al escuchar la llamada de su hija, el padre de Jessica Goicoechea llamó a los Mossos d'Esquadra para que acudiesen al domicilio de la joven.

Cuando los agentes llegaron al piso, Jessica presentaba lesiones visibles, lo que llevó a la detención inmediata de River Viiperi por un presunto delito de violencia de género.

Se llegó a mencionar la existencia de un vídeo e imágenes que registraban parte de los hechos, el cual fue clave para desmentir las versiones de su expareja en aquel momento.

Años después, en 2023, la creadora de contenido confesó a Luc Loren para 'No Estamos Locas' que el maltrato psicológico fue "muchísimo peor que el físico, y explicó que vivía en una "cárcel invisible" donde él la hacía sentir que "no valía para nada". "Sufrí violencia física, pero la que más huella me dejó fue la psicológica. Pasé dos años y medio con alguien jugando con mi mente. Me mató".