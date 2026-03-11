La Guardia Civil alerta del nuevo timo de las villas vacacionales que arrasa en TikTok

Los ciberdelincuentes utilizan plataformas de contenido viral, principalmente TikTok, para publicitar villas y casas de lujo

El engaño comienza con anuncios muy llamativos en los que utilizan fotografías que roban de portales inmobiliarios legítimos

Planear las vacaciones a través de las redes sociales es un riesgo que muchas personas están tomando. La Guardia Civil ya alerta de los peligros que esto supone ya que, en la actualidad, el cuerpo de seguridad ha detectado un preocupante incremento de estafas a través de las redes sociales en el sector del alquiler vacacional.

Según advierte el Instituto Armado, los ciberdelincuentes están utilizando plataformas de contenido viral, principalmente TikTok, para publicitar villas y casas de lujo con precios significativamente inferiores a los del mercado.

El “Modus Operandi” de los estafadores

El engaño comienza con anuncios muy llamativos en los que utilizan fotografías que roban de portales inmobiliarios legítimos. Una vez que consiguen que el usuario contacte con el supuesto propietario, los estafadores activan un protocolo de presión basado en la urgencia y la exclusividad. Afirman que hay muchos interesados y exigen un depósito inmediato para “asegurar” las fechas.

Cuando consiguen que el interesado acceda a realizar el pago, aquí es donde la estafa cobra más fuerza. El pago solo se puede realizar mediante Bizum o transferencia bancaria directa. Una vez que reciben los fondos, el anunciante bloquea a la víctima, dejándola sin reserva y sin dinero.

¿Cómo identificar estos fraudes?

Para evitar que una oferta demasiado tentadora deje a los usuarios sin dinero y sin destino, desde la Guardia Civil han recomendado hacer caso a algunas pautas como la de desconfiar de los "chollos", en los que los precios suelen presentarse excesivamente bajos, tratándose de manera casi segura, de una estafa.

También ponen en valor el verificar la existencia del lugar que se va a reservar, revisando los comentarios de las páginas de reservas y también de los propios vídeos de TikTok.

Las reservas, a ser posible, es mejor realizarlas a través de plataformas oficiales ya que estas ofrecen sistemas de pago protegidos. En esta línea, la Guardia Civil hace hincapié en que nunca envíe dinero por Bizum a desconocidos sin haber verificado la veracidad del alquiler de forma presencial.

Pasos a seguir si ha sido víctima

En caso de haber realizado ya un pago y sospechar de una estafa, es importante actuar de inmediato. Para intentar cortar la estafa de manera rápida y eficaz, la persona estafada debe contactar con su banco cuanto antes para que este intente retener la operación lo antes posible.

La recopilación de pruebas también es esencial, guardando todo tipo de capturas sobre la pantalla de anuncio, las conversaciones con el estafador o el justificante de pago.

Por último, es importante denunciar este tipo de timos, acudiendo a la Guardia Civil o Policía más cercanas con toda la documentación