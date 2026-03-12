Así ha logrado Imanol Arias pesar 70 kilos por primera vez: "Es lo que tiene que hacer una persona mayor"
El actor explica que empezar a trabajar el cuerpo desde la fuerza ha tenido un impacto notable en su peso
Imanol Arias lleva décadas acostumbrado a un físico delgado y casi invariable. Durante años se movido en una franja muy concreta de peso, algo que él mismo asociaba a su larga etapa interpretando a Antonio Alcántara en la serie 'Cuéntame cómo pasó'. Pero ahora, a punto de cumplir 70 años, el actor ha alcanzado una cifra que nunca había marcado su báscula: 70 kilos.
"Soy de cuerpo menudo", reconocía el intérprete en el programa Transmite la SER al recordar cómo se preparaba para cada temporada de la serie. “Durante mucho tiempo el personaje de Alcántara… yo no lo pretendía, pero llegaba a empezar a rodar la temporada y me ponía en 64 kilos siempre”, relataba.
Ese peso era prácticamente una constante en su vida profesional, hasta que decidió cambiar el enfoque y empezar a trabajar el cuerpo desde la fuerza. El actor contaba en la radio que comenzó a entrenar con un preparador personal y que ese pequeño cambio de hábito ha terminado teniendo un impacto notable.
Los caminos de la fuerza
“Ahora estoy en 70, estoy haciendo fuerza, que es lo que tiene que hacer una persona mayor: dejar de contemplarse a sí mismo en un mundo convulso y meterse dos horas a la semana o tres con un entrenador que te enseñe a fortalecer tu cuerpo”, relataba.
Para Arias, la clave no ha sido tanto levantar más peso como aprender a entrenar mejor. Él mismo insistía en que el verdadero progreso está en la técnica: “Hacer lo que tienes que hacer, pero un poco con la espalda bien, con posturas… y la verdad que sienta muy bien”. Un cambio físico que, según reconoce, también tiene una dimensión emocional, pues le ayuda a afrontar el paso del tiempo con más estabilidad y energía.
Una rutina muy ordenada
Esa búsqueda de equilibrio forma parte de una disciplina bastante constante que el protagonista de 'El Lute: camina o revinta' ha explicado en otras entrevistas recientes. Su rutina es sorprendentemente ordenada, pues se levanta cada día a las cinco de la mañana, comienza la jornada con un café mientras escucha música y dedica unos minutos a meditar antes de arrancar el día.
El ejercicio ocupa un lugar central en su vida cotidiana, pero sin obsesiones ni entrenamientos extremos. Su costumbre más innegociable es correr. “Siempre salgo a correr, esté donde esté. Es mi forma de mantenerme activo y sentirme bien conmigo mismo”, contaba en Infobae, donde explicaba que intenta reservar al menos media hora diaria para salir a trotar y, si puede, aprovechar para descubrir la ciudad en la que se encuentre trabajando.
A esa base aeróbica le suma ahora el trabajo de fuerza en el gimnasio, aunque adaptado a su edad. Él mismo lo cuenta con humor: “Con 69 años… me dan una pesa de seis kilos y otra de seis kilos, y me dicen que lo mío es por repetición, no por levantamiento”.
Sencillez sin excesos
La alimentación también forma parte de ese equilibrio. Arias asegura que ha aprendido a escuchar al cuerpo y a reducir cantidades más que a seguir dietas estrictas, optando por platos sencillos y evitando los excesos. Prefiere quedarse con hambre antes que comer por inercia y mantiene una cocina bastante tradicional, con guisos, horno y productos de calidad.
Correr, trabajar la fuerza con cabeza, dormir bien y mantener una vida ordenada. Nada espectacular, pero sí constante. Y quizá por eso la báscula ha terminado marcando por primera vez un número redondo que, más que un objetivo estético, simboliza su decisión de seguir cuidándose en la séptima década de vida.