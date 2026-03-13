Claudia Barraso 13 MAR 2026 - 19:43h.

Ed Sheeran confiesa que uno de sus peores días fue cuando a su mujer le diagnosticaron cáncer y explica cómo fue el proceso

Ed Sheeran rompe a llorar al hablar de los problemas de salud de su esposa y la muerte de su mejor amigo

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Ed Sheeran ha hablado sobre uno de los peores momentos de su vida, el cáncer que le diagnosticaron a su esposa y ha confesado cómo se encuentra ella hoy. En 2022 a su mujer, Cherry le diagnosticaron cáncer, y después de cuatro años el artista ha relato cómo fue aquel terrible día.

En febrero de 2022, “Cherry me llamó y me dijo que tenía cáncer”, explicó en el podcast ‘Friends Keep Secrets’. Se casó con su mujer en 2019 y tuvieron dos hijas: Lyra, de cinco años y Jupiter, de tres. Ambos comparten una vida feliz y enamorados. Los presentadores le preguntaron al cantante sobre su peor y su mejor día. El mejor confesó que fue el día de su boda, y el peor cuando a su esposa le diagnosticaron la enfermedad.

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Cherry Seaborn, de 33 años, fue diagnosticada de un tumor cuando estaba embaraza de seis meses de su segundo hijo. Al principio, los médicos le dijeron que no podían quitarle el tumor hasta que no diese a luz al pequeño. Entonces decidieron esperar a que naciera su hijo para poder operarla. “Se sometió a la operación para extirpar el tumor tras el nacimiento de nuestro segundo hijo. Y por suerte, está perfectamente”, confiesa.

La peor semana para Ed Sheeran

“Fue… terrible, pasamos mucho miedo la verdad”, dijo Ed Sheeran recordando ese día. Durante ese periodo de tiempo, el cantante estaba atravesando el duelo de la pérdida de uno de sus mejores amigos, Jamal Edwards, el empresario musical que le lanzó a la fama, además de la muerte de la leyenda del cricket Shane Warne. Esa misma semana se enfrentó a un juicio por los derechos de su famosa canción ‘Shape of you’: “Fue probablemente la peor semana porque Jamal murió, fuimos directos a juicio y también falleció Shane, durante el primer día de juicio”.

“Cuando estaba en la sala del tribunal, nada me importaba”, dice recordando todos sus problemas durante aquella semana. “Debido a todas esas cosas realmente duras de la vida, cuando estaba en la sala pensé que realmente no me importaba el resultado de ese juicio porque era un problema muy pequeño comparado con el resto que tenía”.

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El cantante ha confesado que, tras enterarse de la noticia, le costó mucho digerir lo que le estaba pasando a su familia e intentó evadirse con la música, llegando a escribir siete canciones en apenas cuatro horas cuando se enteró de la noticia: “Cuando le pasa algo realmente intenso, escribe una canción”, dijo su mujer en el documental que estrenó el artista en 2023.