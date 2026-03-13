Redacción Uppers 13 MAR 2026 - 10:50h.

El actor, de 83 años, hizo una divertida confesión sobre su vida íntima en el programa de Jimmy Kimmel

Harrison Ford, toda una vida en el cine: "Es raro recibir un premio a toda una trayectoria en el ecuador de mi carrera”

A sus 83 años, Harrison Ford sigue demostrando que no ha perdido ni el sentido del humor ni la capacidad de sorprender. El legendario actor visitó recientemente el programa de Jimmy Kimmel y dejó una confesión inesperada, y bastante divertida, sobre su vida íntima.

Todo surgió cuando el presentador sacó a colación una escena de la serie 'Terapia sin filtro' en la que el actor tararea una melodía que recuerda inevitablemente al universo de Indiana Jones. Kimmel, con la malicia propia de un buen late night, le preguntó directamente si alguna vez había tenido relaciones sexuales escuchando la banda sonora de alguna de sus propias películas.

La respuesta de Ford fue tan seca como hilarante: “Por supuesto que lo he hecho”. Y ahí lo dejó. Sin más detalles, sin especificar si la banda sonora en cuestión era de Indiana Jones, de Star Wars o de alguna otra de sus muchas aventuras cinematográficas.

El comentario provocó carcajadas en el plató y rápidamente se volvió viral en redes. En realidad, encaja perfectamente con el humor seco del actor, con un punto de ironía y esa capacidad de lanzar una frase demoledora sin alterar el gesto.

La clave de un matrimonio duradero

Más allá de la anécdota picante, el intérprete también ha hablado en varias ocasiones del secreto de su duradera relación con su esposa, la actriz Calista Flockhart. La pareja se conoció en los Globos de Oro de 2002, se casó en 2010 y, contra todo pronóstico de Hollywood, sigue tan unida como el primer día.

Ford suele bromear sobre la clave de su matrimonio, pero también deja caer alguna norma bastante sensata. La más famosa es simple: “No le digo a mi mujer lo que tiene que hacer”. Según explicó en una reciente alfombra roja, esa regla se aplica a todo. Desde la vida profesional hasta las decisiones cotidianas. O dicho de otro modo, menos órdenes y más respeto mutuo.

Agradecimiento infinito

Cuando recibió un premio honorífico en la última gala de los SAG Actor Awards, Ford aprovechó el escenario para dirigirse directamente a su mujer. Con evidente emoción, le dedicó unas palabras a la protagonista de 'Ally McBeal' en las que le agradecía el apoyo y el amor que le ha brindado durante todos estos años. El intérprete quiso destacar el papel que su familia ha tenido en su vida personal y profesional.

Entre la broma sobre las bandas sonoras en el dormitorio y su filosofía matrimonial, Ford deja una conclusión bastante clara: el romance puede convivir perfectamente con el humor. Y quién sabe. Tal vez en algún rincón del mundo haya una pareja escuchando las fanfarrias de John Williams sin saber que el propio Han Solo ya probó antes esa peculiar banda sonora para momentos íntimos.