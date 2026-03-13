Jennifer Lopez se sincera sobre su divorcio con Ben Affleck: “Tenía miedo de estar sola”

La neoyorquina ha hablado con una sinceridad poco habitual de uno de los episodios más difíciles de su trayectoria personal

Jennifer Lopez y Ben Affleck: cronología de un matrimonio que no tuvo una segunda parte feliz

Jennifer Lopez atraviesa, a sus 56 años, una de las etapas más reveladoras de su vida. En una reciente entrevista en 'Good Morning, America', la cantante y actriz ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre el final de su matrimonio con Ben Affleck, un episodio que ha descrito como uno de los más difíciles de su trayectoria personal.

La artista neoyorquino ha confesado que el divorcio, formalizado en 2025 tras dos años de matrimonio, la obligó a detenerse y replantearse muchas cosas. Después de décadas encadenando proyectos y relaciones decidió hacer algo que nunca había en su vida adulta, parar y enfrentarse a sí misma.

"Tuve que parar todo. Necesitaba sentarme con lo que había pasado, sin huir a través del trabajo ni de otra persona”, explicaba J.Lo. Durante ese proceso, incluso canceló compromisos profesionales y se tomó casi un año de pausa para centrarse en sus hijos y en comprender lo que sentía.

Uno de los aspectos más personales de su confesión fue reconocer un temor que la había acompañado durante décadas. "Tenía miedo de estar sola", reconocía sin ambages, explicando que durante gran parte de su vida adulta siempre había tenido una pareja, patrón que ya formaba parte de su identidad emocional.

"Siempre había alguien en mi vida (...) No sabía cómo se sentía estar sola desde que tenía veintipocos años", recordó. Así que en lugar de buscar una nueva relación, decidió enfrentarse a ese miedo y entender por qué había dependido tanto de los vínculos sentimentales.

Su 'happy era'

El proceso no fue inmediato. Según explicó, necesitó tiempo para dejar de mirar hacia afuera y empezar a hacerlo hacia dentro. “No podía culpar a nadie más”, afirmó la cantante de 'On the floor', insistiendo en que el crecimiento personal exigía asumir responsabilidad emocional y aprender de lo ocurrido. Ese retiro voluntario fue esencial para reconstruir su equilibrio emocional.

Hoy, la artista asegura que ha alcanzado un punto inesperado de serenidad. “Por primera vez estoy sola y me siento realmente bien”, confesó. “Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre”. Lopez incluso ha definido esta etapa como su 'happy era', una fase en la que no tiene prisa por volver a tener pareja y en la que prioriza su bienestar personal.

Una tormentosa relación de idas y venidas

Lopez y Affleck se conocieron durante el rodaje de la película 'Gigli' y comenzaron una relación en 2002 que rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático bautizado por la prensa como 'Bennifer'. Se comprometieron ese mismo año, pero en 2004 cancelaron su boda y anunciaron su ruptura en medio de una enorme presión mediática.

Casi 20 años después, en 2021, sorprendieron al mundo retomando su romance. La reconciliación culminó con una boda en 2022, primero en una ceremonia íntima en Las Vegas y después con una celebración más amplia en Georgia. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio pocos años después, cerrando definitivamente una historia marcada por las segundas oportunidades, la exposición pública y una intensa atención mediática.

Tras ese proceso, Jennifer Lopez ha regresado a su actividad artística con una nueva perspectiva. Más allá del espectáculo y la fama, su discurso ahora gira en torno a la autonomía emocional y la madurez. “Ahora confío más en mí misma y me valoro más”, ha asegurado tras reconocer públicamente sus inseguridades, otra forma de reivindicar que el aprendizaje llega con la edad.